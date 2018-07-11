Греция высылает российских дипломатов из-за Македонии

Высылка российских дипломатов из Греции произошла вскоре после публикации 26 июня заявления, подписанного представителями всех монастырей Святой Горы Афон.

В нем резко осуждается признание греческим государством будущего официального названия Македонии – «Северная Македония». В заявлении, в частности, говорится: «…мы не можем согласиться с тем, что македонская идентичность уступается языку и народу, который не имеет отношения к древнему македонскому греческому диалекту и греческому происхождению древних македонцев». Об этом пишет в Telegram-канале «Bunin & Co» российский политолог Алексей Макаркин.

Афонские монахи прямо призвали греческий парламент, в котором должно быть ратифицировано соглашение между премьерами Ципрасом и Заевым, «уважать волю греческого народа и историческую правду». То есть проголосовать против соглашения. Согласно опросам общественного мнения, около 70% греков выступают против компромисса с Македонией, продвигаемого Ципрасом.

Признание Грецией нового македонского названия открывает будущей Северной Македонии путь в НАТО. Понятно, что Россия против этого – как она была резко против и вступления в НАТО Черногории в 2017 году.

В греческом правительстве, очевидно, считают, что на позицию афонских монахов, пользующихся среди православных верующих Греции большим авторитетом, повлияли российские чиновники и бизнесмены, объединенное в неформальное «афонское братство», тесно сотрудничающее с монастырями Святой Горы. Хотя греческие монахи и без того традиционно негативно относились к возможным компромиссам с Македонией.

Также у греческого правительства вызывают раздражение прямые контакты представителей России с деятелями Элладской церкви, которые не только выступают против соглашения с Македонией, но и негативно относятся к политике Ципраса по ограничению влияния церкви в обществе.

Ципрас является первым греческим премьером, демонстрирующим свой атеизм, при нем были разрешены гражданские партнерства для однополых пар, а в школах отменена ранее обязательная молитва.

Алексей Макаркин, Telegram-канал «Bunin & Co»