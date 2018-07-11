Россия препятствует реконструкции обломков самолета Качиньского, – минобороны Польши

Россия чинит препятствия в польском расследование обстоятельств катастрофы правительственного самолета с президентом Качиньским на борту под Смоленском в 2010 году.

Россия отказала Польше в реконструкции обломков самолета, в котором в 2010 году под Смоленском разбился президент Лех Качиньский. Об этом говорится в заявлении подкомиссии минобороны Польши по расследованию катастрофы.

«Информируем, что в связи с обращением от марта этого года подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы к российской стороне по поводу возможного проведения в Смоленске реконструкции обломков, российская сторона ответила отказом», – утверждается в сообщении.

В МИД России письмом от 22 мая 2018 указывается, что якобы провести реконструкцию обломков самолета на месте «без прикосновения к ним, изменения их вида и особых признаков» невозможно.

«Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или полном отсутствии компетенции в сфере расследования авиакатастроф«, – заявила польская сторона.

Они напомнили, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation Doc. 9756 patr.3, chap.8) признает реконструкцию разбитого самолета «очень важной и нужной» в выяснении причин катастрофы.

«Очевидно, что профессиональная реконструкция, которая соответствует рекомендациям ICAO, никоим образом не угрожает нарушением, изменением вида и особых признаков самолета», – отмечает подкомиссия.

«Позиция российской стороны подтверждает диагноз, содержащийся в докладе Совета Европы, который сравнивает деятельность Российской Федерации с поведением СССР в вопросе геноцида в Катыни и прямо называет их действиями, несущими признаки провокации», – заявила пресс-секретарь подкомиссии Марта Палонек.

Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию по катастрофе под Смоленском, в которой требует возвращения Польше Россией обломков самолета Ту-154М. Документ указывает на то, что постоянные отказы Москвы – это злоупотребление правом.

Минобороны Польши