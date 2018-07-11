Германия является заложницей России, – Трамп

Основная претензия президента США Трампа к европейским союзникам по НАТО – невыполнение ими обязательств по увеличению расходов на оборону и тесное экономическое сотрудничество с Россией.

Немецкие СМИ обратили внимание на спор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США из-за торговли с Россией. В частности, как пишет издание «Focus», Трамп жестко раскритиковал Германию за поддержку газопровода «Северный поток-2».

Трамп считает несправедливым, что в то время как «США защищают Германию», та закупает природный газ в России.

По его словам, из-за зависимости от поставок российского газа Германия становится «заложницей России».

В Брюсселе в присутствии СМИ состоялась жесткая дискуссия между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент «Европейской правды».

В среду утром были запланированы переговоры политиков. Вопреки обычной практике, журналистам разрешили присутствовать при начале их разговора, оставив их также на часть президента и генсека.

Столтенберг начал встречу с рассказа о том, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

Трамп и Столтенберг на саммите НАТО "Предполагается, что мы защищаем вас от России, но почему тогда вы платите России миллиарды долларов за энергию? Почему страны-члены НАТО, а именно Германия, покупают столько энергоресурсов у России? Германия — заложник России". Так Трамп начал сегодня саммит НАТО с прямой нападки на Германию из-за проекта "Северного потока-2". Столтенбергу пришлось оправдываться. Опубліковано DW (на русском) Середа, 11 липня 2018 р.

Но Трамп в ответ возразил, сделав ударение, что США защищают Европу от России в то время как европейские страны – зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российскую державу.

«Германия поддерживает (НАТО) с затратами чуть более 1%, в то время как фактический вклад США – 4,2%… Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России!» – возмутился он.

«США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, а мы должны защищать их!» – повторил Трамп несколько раз.

Столтенберг взялся оппонировать президенту США, объясняя ему, что коллективная оборона усиливает НАТО. «Альянс доказал, что мы сильнее, когда мы вместе», – начал говорить он, но Трамп прервал его доводы.

«Как мы можем быть сильнее вместе в противостоянии с Россией, если другие торгуют с ней нефтью и газом!.. Вы просто делаете Россию сильнее», – заявил он, повторив, что считает «несправедливым» обязательства США защищать европейских союзников в этих условий.

Лишь после короткого спора, ставшего публичным, пресс-служба Белого дома попросила журналистов покинуть помещение.

Жалобы президента США связаны с тем, что многие государства-члены НАТО не выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, как было условлено на саммите в Уэльсе в 2014 году.

Немецкое правительство на заседании в пятницу, 6 июля, одобрило проект федерального бюджета на следующий год. Едва ли не наибольший рост расходов предусмотрен на оборонную сферу – 42,9 миллиарда евро, что примерно на четыре миллиарда евро больше, чем в этом году. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к 2020 году Германия планирует увеличить оборонный бюджет до уровня 1,5% от ВВП.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен настаивала на необходимости выделить до конца текущей каденции парламента в 2021 году для Бундесвера на 15 миллиардов евро больше, чем предусмотрено в бюджетном плане.

«Focus»