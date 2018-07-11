Греция высылает российских шпионов с дипломатическим статусом

Греческие власти обвиняют «российских дипломатов» в сборе информации и попытке подкупа греческих чиновников. «Дипломатов» высылают из страны.

Как пишут греческие СМИ, несмотря на усилия греческого правительства, в последнее время люди, связанные с интересами России, пытаются вмешиваться во внутренние дела Греции. С помощью денежных пожертвований они пытаются повлиять на митрополитов греческой православной церкви, монахов Афона и на церковные представительства, сообщает центр религиозных исследований по вопросам становления Украинской Поместной Православной Церкви на своей странице в Facebook.

Решение о высылке также связано с намерениями российских «дипломатов» усилить влияние России в Греции и деятельностью Императорского православного палестинского общества – созданной в России международной организации.

Греческие власти обвиняют "российских дипломатов" в сборе информации и попытке подкупа греческих чиновников. Как пишут… Опубліковано Українська Помісна Православна Церква Середа, 11 липня 2018 р.

Это не сомнительная «масонская ложа», раздающая тщеславным чиновникам ордена и грамоты за небольшую денежку, а вполне реальная структура, официально аффилированная с Русской православной церковью. Сайт ИППО сообщает, что это старейшая в России научная и гуманитарная организация, уставными задачами которой являются содействие православному паломничеству в Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока.

Но в работе ИППО наблюдаются некоторые красноречивые детали. Председателем Комитета почетных членов общества является патриарх Кирилл, а непосредственный председатель – это сам Сергей Вадимович Степашин, ныне занимающий пост председателя Счетной палаты РФ. Это выглядит странно, поскольку Степашин никогда не был замечен ни в религиозной деятельности, ни в знании языков Ближнего Востока, ни в востоковедении. Вся государственная служба председателя ИППО проходила исключительно в системе КГБ-ФСБ, даже тогда, когда фамилию Путин в РФ мало кто знал.

Словом, если интеграция РПЦ и КГБ-ФСБ – факт признанный, то и ИППО выглядит явным свидетельством того, что в Москве называют слиянием «патриарших духоведов с лубянскими деловарами».

Украинская Поместная Православная Церковь