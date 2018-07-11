Россия проводит в оккупированном Крыму учения с ракетными стрельбами по морским целям

В ходе учений оккупанты отрабатывают навыки расчетов противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота. Оккупанты опасаются атаки с моря.
Россия проводит очередные военные учения в оккупированном Крыму, где планируется отработать расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Отмечается, что будут проведены тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов.
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По данным российского ведомства, боевые расчеты отработают выдвижение в назначенные районы, развертывание и подготовку оружия к применению.
Кроме того, во время боевых учений планируется выполнить условные (электронные) пуски ракет.
Сообщается, что к боевым учениям привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.
В июне оккупированном Россией Крыму стартовали учения российских военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота.
Как сообщалось, 20 марта вооруженные силы РФ проводили широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии.