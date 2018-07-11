Удастся ли НАТО усмирить Трампа?

Если «укротить» немного Венгрию Украине помогла Америка, то как «укрощать» Трампа лидеры стран НАТО пока, скорее всего, не знают.

Саммит НАТО уже нагенерировал множество новостей. Многие анонсы были для Украины неблагоприятны. Но ближе к событию ситуация начала выравниваться, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Связаны неблагоприятные анонсы были прежде всего с позицией Венгрии, угрожавшей блокировать все евро– и евроатлантические продвижения Украины из-за «языковой статьи» образовательного закона, появившейся из-за пиар-усилий представителей депутатского корпуса. И усилия украинской стороны, направленные на сглаживание противоречий, не давали результатов.

Так, за неделю до саммита НАТО посол Украины при этой организации Вадим Пристайко сообщил: «Фактически всего через два дня после встречи министров образования и иностранных дел наших стран в Закарпатье 23 июня, которая, по нашему убеждению, была эффективной и результативной, венгерская сторона заявила, что Украина не предложила никаких решений известной языковой проблемы. И поэтому блокирование заседаний комиссии Украина-НАТО на высоком политическом уровне со стороны Будапешта продолжается».

В связи с этим украинский дипломат пришел к выводу, что Венгрия «не демонстрирует желания решить вопрос». А, наоборот, осознавая, что «саммит НАТО – это удобный повод навязать нам свою повестку дня» пытается воздействовать на Украину.

Самыми важными результатами такого противодействия Венгрии евроатлантическим стремлениям Украины уже стали известия о том, что во время саммита не состоится заседания Комиссии Украина-НАТО, и о том, что нашей стране не будет предложено присоединиться к программе Enhance Opportunity Program (хотя ряд украинских экспертов считает, что как минимум не-приглашение Украины в Программу расширенных возможностей НАТО, в которой участвуют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция, связано с тем, что наша страна очень сильно отстает в плане проведения необходимых для расширения партнерства с Альянсом реформ).

Но ближе к началу саммита стало известно, что в его ходе все же состоятся важные мероприятия с участием Украины, так как Киеву удалось обойти блокирование Будапештом участия нашей страны во встрече лидеров стран-членов Альянса. 8 июля тот же Вадим Пристайко заявил: «Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось перешагнуть через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, – это совместное заседание с Грузией… Мы собираемся снова с Альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь Альянса может обеим странам поступить».

Правда, он не исключил, что Венгрия и дальше будет противодействовать Украине (а теперь уже и Грузии), блокируя заявления заседания Украина-Грузия-НАТО, но высказал уверенность в том, что в заявлении генерального секретаря Альянса и в декларации саммита, что «является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет Альянс от саммита к саммиту», а также в итоговом коммюнике «будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи».

Также посол Украины при НАТО добавил, что «главной победой для нас будет поддержка НАТО в противостоянии с Россией» и высказал надежду на разблокирование военно-технического сотрудничества. «Джавелины» нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами Альянса о том, что нам нужна некоторая помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее», – резюмировал он.

Существует версия, что уступчивость Венгрии, благодаря которой Петр Порошенко не только примет участие в саммите, но и будет сидеть за столом рядом с Дональдом Трампом (о возможности повторения ситуации 2002 г., когда организаторы пражского саммита НАТО перешли на французский для недопущения соседства Джорджа Буша-младшего с Леонидом Кучмой, которого подозревали в поставках радиолокационных станций «Кольчуга» Саддаму Хусейну, пока не говорят), стала результатом усилий не только (или даже не столько) украинских дипломатов.

Ведь смягчение позиций Будапешта началось в контексте майского визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто в Вашингтон, в ходе которого Госсекретарь США Майк Помпео призвал своего венгерского коллегу поддержать сотрудничество между нашей страной и НАТО, а также «противостоять враждебному влиянию России в Центральной Европе». И есть предположения, что этот визит мог не состояться из-за неконструктивной позиции Будапешта, и стал возможным только после того, как накануне визита Петер Сиярто заявил, что его страна разблокирует переговоры с Украиной, а также инициирует создание межправительственной рабочей группы, что и проявилось 23 июня в виде встречи министров образования и иностранных дел наших стран в Берегово.

Некоторые СМИ прямо пишут, основываясь на своих информаторах из дипломатических кругов, что в Вашингтоне были очень недовольны Будапештом и довольно решительно склоняли его к большему миролюбию по отношению к Киеву.

Но надежды украинских дипломатов на положительные для нашей страны результаты саммита могут не сбыться и не только по «венгерской» причине. Ведь если «укротить» немного Венгрию Украине помогла Америка, то как «укрощать» саму Америку, президент которой все чаще ведет себя так же как венгерский премьер и другие популисты, лидеры стран НАТО пока, скорее всего, не знают. Многие опасаются повторения событий месячной давности, то есть практически хамского поведения американского президента на встрече с партнерами (в тот раз – по «Большой семерке»), с последующим красованием на встрече с диктатором.

Ведь плановый саммит уже давно начал проигрывать в информационном пространстве встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. И зная непредсказуемый характер американской внешней политики в ее трамповской вариации, эксперты пророчат яркие «кульбиты» главы Белого дома, на фоне которых прошлогодние отодвигание черногорского лидера на задний план совместной фотографии покажется пустяком.

И даже называют возможную тему основного конфликта на саммите – противоречия между США и Германией. Ведь не так давно (5 июля), выступая в штате Монтана, Трамп уже заявил, что США в убыток себе платят за безопасность Германии, а эта страна готова платить Москве миллиарды за «Северный поток-2». И пообещал потребовать не только у Германии, но и у остальных стран-членов НАТО увеличить расходы на безопасность и оборону в соответствии с обязательствами, принятыми на уэльском саммите НАТО 2014 г.

Я скажу НАТО: «Вы должны начать платить по счетам. США не будут за все платить», – заявил он.

Если американский президент едет на саммит только с этой целью, то встреча может вылиться в постоянные скандалы, начинающиеся с обвинений Трампа в адрес других стран-членов НАТО в недофинансировании сектора безопасности и в попытке его оппонентов объяснить, почему ситуация с невыполнением взятых на себя в Уэльсе обязательств имеет место быть. Ведь действительно, далеко не все члены Альянса выделяют на оборону 2% своего ВВП и даже не собираются достичь этого уровня в ближайшие годы.

В результате чего, во-первых, США реально финансируют около 2/3 общего бюджета НАТО. А во-вторых, состояние вооруженных сил таких стран, как Германия, выделяющей на оборонные нужды всего лишь 1,2% ВВП (и планирующей довести этот уровень даже не до 2%, а всего лишь до 1,5 % лишь к 2025-му) оставляет желать лучшего, так как, например, готовыми к применению Бундесвером в 2016 г. являлись только 67 из 207 боевых самолетов «Еврофайтер» и «Торнадо», всего семь из 43 боевых вертолетов «Тайгер» и только 10 из 61 транспортных вертолетов (похожая ситуация, то есть совсем не-порядок и в танковых частях).

Так что у Дональнда Трампа действительно есть законные поводы критиковать своих европейских союзников по НАТО. И если он захочет сорвать саммит или сделать его безрезультативным (чтобы угодить, как предполагают конспирологи, кремлевскому куратору перед встречей с ним), то вполне может и достичь успехов. Но есть детали, позволяющие предположить, что жесткая (порою полухамская) риторика Трампа есть лишь частью его стратегии по принуждению европейцев к более активному совершенствованию своей и общемировой системы безопасности.

А злые выпады или даже угрозы – часть переговорного механизма, направленного на «ошарашивание» оппонентов, призванное сделать их более уступчивыми (многие вспоминают пикирование первых месяцев прошлого года с Китаем, которое закончилось довольно конструктивной флоридской встречей).

Среди этих деталей – подготовка Соединенными Штатами самой масштабной за последние годы (некоторые утверждают, что и вообще в истории) повестки дня саммита. И вопрос увеличения оборонных бюджетов – лишь один (хотя и довольно важный) ее пункт.

Среди остальных, по словам помощника госсекретаря США по европейской и евразийской политике Уэсса Митчелла, значатся укрепление обороны и возможностей НАТО к сдерживанию, расширение действий в борьбе с терроризмом и обеспечение «стабильности на юге», инициативы по улучшению процесса принятия решений и состояния готовности и мобильности вооруженных сил НАТО, вопросы единства в многосторонних ответах стран-членов Альянса вызовам, вопросы противодействия гибридным угрозам, киберугрозам и терроризму (прежде всего – в Афганистане), а также возможность основания новой миссии в Ираке.

При всей эксцентричности Трампа трудно предположить, что он будет срывать саммит и мешать продвижению столь важных для его страны инициатив. Скорее сделает все для того, чтобы предъявить перед своими избирателями «выбитые» из европейских партнеров обещания ускоренными темпами довести оборонные расходы до надлежащего уровня, а остальное отдаст на исполнение другим членам американской делегации.

И укатит с чистой совестью на встречу в Хельсинки, которую «злопыхатели» уже окрестили «встречей рыжего клоуна с бледным клоуном». Хочется только надеяться, что она пройдет близко к канонам циркового искусства, ведь, согласно им, рыжий постоянно мутузит бледного. А именно к последнему у нашей страны больше претензий.

Руслан Весел, «Деловая Столица»