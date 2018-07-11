Новый удар по России. «Новичок» – таран сносящий остатки репутации

Делу Скрипалей тоже не сразу придали должное значение. Так что я бы повнимательнее присмотрелся к отравлению в Эймсбери. Хотя бы потому, что Скрипали живы, а в Эймсбери уже есть труп. Если это действительно «Новичок», то теперь мы знаем, что он действительно убивает. Пока мы находимся на той стадии, когда можно плодить какие угодно версии – вообще!

Я не понимаю, для чего бы нашим чекистам понадобилось травить двух наркоманов в английской глубинке. Зачем травить Скрипаля – понимаю прекрасно. Зачем специально травить этих двоих, не понимаю вовсе, пишет в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Антибританская версия выглядит примерно так: оба случая зафиксированы неподалеку от секретной, зловещей лаборатории в Портон-Даун. А вдруг это утечка? А вдруг это провокация?

Допустим, эти двое бедолаг действительно что-то подобрали с земли и отравились. Но как же так вышло, что смертельная отрава, которая как будто способна укокошить до шута народу, лежала на земле несколько месяцев и никому не причиняла вреда?

Почему эти отравления случаются в самый неподходящий момент для России, зато в самый подходящий момент для очернения России? И что это, в конце концов, за убийцы такие, что не могут ни Скрипаля уничтожить, ни следы замести? Ну, и еще несколько риторических вопросов такого же плана.

Против России пока только одна вещь – ее репутация. Репутация – штука нематериальная, но очень убедительная. Репутация сама по себе накладывает на вас либо презумпцию невиновности, либо наоборот – что бы вы ни сделали, вы заранее будете виноваты. Не было бы у нашего государства скверной кредитной истории, то и «хайли лайкли» не проканали бы. А так публика охотно поверит уже во что угодно.

В то, что шприц, пробирка, банка с ядом действительно валялась в укромном месте под кустом, куда ее выкинули убийцы Скрипалей. Или что это намеренная провокация, как операция прикрытия, с целью создать иллюзию безобразия в Британии. И далее все в таком духе. В зависимости от того, доверяете вы или не доверяете, вы либо ищите оправдания, либо придумываете обвинения.

Но в этой истории особенно важны доказательства. Именно потому, что пострадали совершенно посторонние люди. Репутация – вещь токсичная, как и сам «Новичок», но сама по себе она ничего не доказывает. И я надеюсь, что доказательства представят.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»