Разгромить ФИФА. Как украинцы выиграли информационную битву с Кремлем

Украине самое время дать бой зарвавшимся путинским шестеркам. Обстоятельства благоприятствуют такой борьбе против российской пропагандистской машины и ее адептов.

Едва ли Джанни Инфантино – конечно, фамилии переводить не принято, но, если все-таки попробовать, то варианты перевода лежат в диапазоне от «Придурка» до «Недоноска» – сам решил ввязаться в эту войну. Вероятно, ему просто не оставили выхода, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

У россиян на Инфантино достаточно компромата, чтобы отдать президенту ФИФА прямой приказ беспощадно задавить дерзкое проявление симпатий к Украине на российском ЧМ и сурово покарать виновных. Можно предположить, что приказ был отдан в самой категоричной форме, поскольку в кремлевском понимании нынешний ЧМ является его территорией, на которой все и вся было загодя скуплено с потрохами. Но с хорватами у россиян все пошло не так, и тут на память невольно приходит история Буча и Марселласа Уоллеса из «Криминального чтива».

Возможно, что в Москве махнули бы рукой на поражение от хорватов, но ролик, выложенный в сеть Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем, стал последней каплей, после которой президенту ФИФА скомандовали: «Фас», а тот, не предвидя особых последствий, взял под козырек. Напороться на серьезное сопротивление Инфантино явно не рассчитывал.

Впрочем, если даже бы он и предвидел большой скандал, деваться ему все равно было некуда. Но все же куда вероятнее, что, очутившись под российской крышей и оценивая ситуацию ровно в тех же криминально-мафиозных категориях, что и россияне, Инфантино ощущал свою неуязвимость и безнаказанность и наслаждался ими.

Футбольная мафия

Швейцарец Инфантино, имеющий также итальянское гражданство, влетел в президенты ФИФА в 2016 г. со сравнительно скромной должности генерального секретаря Европейского футбольного союза. Этим взлетом он обязан коррупционному скандалу 2015 г., отправившему в отставку его земляка, Йозефа Блаттера, отстраненного от футбола на восемь лет – до 2023-го. До начала карьеры в УЕФА Инфантино успел побыть генеральным секретарем Международного центра спортивных исследований (CIES) в Университете Невшателя и советником в футбольных лигах Италии, Испании и Швейцарии.

Хотя, вступая в должность, новый глава ФИФА и выразил надежду на то, что «темные времена для футбола миновали», на вопрос о том, является ли он нравственным человеком, нам придется дать отрицательный ответ. В нравственном отношении наш герой едва ли превзойдет покойного Михаила Самуэлевича Паниковского.

Хотя при избрании Инфантино «безупречная репутация» и была одним из аргументов в его пользу, в 2006 г. он, работая в юридическом отделе УЕФА, подписал сомнительный контракт на продажу прав трансляции матчей Лиги чемпионов. Сделка была проведена через панамские офшоры бизнесменами Мариано и Хьюго Джинкисами, которые тут же перепродали приобретенные у УЕФА права втрое дороже. Этой историей заинтересовался было комитет по этике – тот самый, который отстранил от футбола Йозефа Блаттера за сомнительный перевод 2 млн швейцарских франков, но дело спустили на тормозах.

«Инфантино – предатель, и это скоро увидят все, – заявил после его избрания Диего Марадона. – США не завершили расследование, связанное с ФИФА. Инфантино занимался всеми делами Платини и Блаттера и при этом ничего не знал? В таком случае он либо тупой, либо маразматик.Он возглавил ФИФА, чтобы защищать Платини, своего босса».

Возможно, конечно, что на фоне других претендентов Инфантино и вправду был самой честной кандидатурой. Но более вероятно, что у него нашлись влиятельные покровители, в глазах которых продажность и наличие компромата были плюсом, – они и пролоббировали избрание перспективного коррупционера. Если же вспомнить о том, что одним из яростных лоббистов Инфантино был министр спорта России Виталий Мутко, а российские СМИ писали о новом президенте как о «нашем человеке в ФИФА», то все становится на свои места.

Инфантино и футболка Путина

Но вернемся к скандалу, возникшему после ролика Виды и Вукоевича. Поначалу ФИФА ограничилась предупреждением Виде без каких-либо реальных последствий для него. Но вой россиян, жаждавших крови хорватов, становился все громче, и Инфантино пришлось напрячься. Отыграться он решил на Вукоевиче, которого под давлением ФИФА уволили с должности помощника тренера сборной Хорватии и оштрафовали на 15 тыс. швейцарских франков якобы за нарушение ст. 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение).

При этом ФИФА так и не высказалась с достаточной определенностью о том, чем именно ее не устраивает фраза «Слава Украине», или если дело не в ней, то в чем тогда заключалось нарушение Вукоевича. При этом сам Инфантино в течение всего ЧМ плотно занимался пиаром Владимира Путина. Однако его фотосессия с Путиным и с футболкой с надписью Putin не привлекла внимание дисциплинарного комитета и не была сочтена ни рекламной, ни политической акцией.

Поведение ФИФА очень напоминает поведение Олимпийского комитета образца 1936 г., и это сходство двух спортивных мероприятий мирового уровня, проведенных в двух нацистских государствах с разрывом в 82 года, не перестает поражать. Германия Гитлера, в точности как и Россия Путина, пыталась демонстрировать «человеческое лицо», но из-под маски постоянно лезла неприятная реальность. Так, хотя германские/российские власти и распорядились на время Олимпиады/ЧМ-2018 убрать из прессы и с улиц лозунги с призывом уничтожать «неполноценные расы»/украинцев, спортсмены, попавшие в эти категории, не могли безопасно выходить на берлинские/российские улицы.

Но спортивные же чиновники предпочитали не замечать таких мелочей, охотно фотографируясь с Адольфом Гитлером/Владимиром Путиным. Кстати, Виде в ФБ уже поступают угрозы о том, что он «не уедет живым из России», но ни ФИФА, ни руководство «Фейсбука» не усматривают в этом ничего предосудительного.

Украинский ответ, сетевая война и вскрывшиеся «консервы Кремля»

К чести украинцев, они не смолчали, притом их ответ прозвучал на всех уровнях. Украинские пользователи ФБ снизили рейтинг ФИФА на «Фейсбуке» до 1,6 по пятибальной системе, после чего оценки были заблокированы. Но продолжение было еще интереснее: «Фейсбук» начал блокировать аккаунты украинцев, поставивших низкую оценку ФИФА.

Федерация футбола Украины уже заявила о готовности компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за возглас «Слава Украине «, а также предложить ему работу в ФФУ. Кроме того, ФФУ намерена поддержать апелляцию Вукоевича и его обращение в КАС (Спортивный арбитражный суд), предоставив со своей стороны полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе. ФФУ также намерена поднять вопрос о недопустимости политического истолкования обращения «Слава Украине», являющегося в Украине одним из общепринятых вариантов приветствия при встрече, на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Итак, Украина гражданская и Украина спортивная поступили в сложившейся ситуации единственно верным образом: в ответ на агрессию кремлевской марионетки Инфантино они начали ответную войну. Сейчас очень важно не останавливаться и не идти на сепаратные перемирия, а воевать до полной победы. Тем более что по большому счету Украина в этой войне уже победила, однако нужно добиться полного поражения наших врагов.

Почему мы уже победили? Потому что по итогам ЧМ-2018, на который, включая и подкуп спортивных функционеров, Россия затратила десятки миллиардов долларов, весь мир узнал о словах «Слава Украина» и еще о том, что Украина – не Россия. Для многих это стало открытием, и в интересах Украины максимально растянуть скандал во времени, поскольку каждый новый его виток расширяет число узнавших об этом и закрепляет это знание в их памяти.

В Кремле, похоже поняли, как неудачно они влипли, и стараются дистанцироваться от скандала. Отвечая на вопрос об отношении к обращению Виды и Вукоевича к украинцам после победы сборной Хорватии над россиянами, Дмитрий Песков ушел от темы, заявив, что, мол, «это не наш вопрос» и вообще «здесь не про политику, здесь про футбол «. Иными словами, явно вступаться за своих шестерок Москва не станет.

Тем временем Вида и Вукоевич выложили в сеть и второй ролик – расширенную и углубленную версию первого с еще более изощренным троллингом. Помимо слов «Слава Украине», там фигурирует фраза «Белград, гори», причем тут же было запущено и объяснение: мол, Вида говорил о будущей встрече в киевском ресторане «Белград», где часто собираются футболисты. Интересно, встрянут ли в скандал еще и сербы, традиционно выступающие у Кремля на подтанцовке?

Что касается ФИФА, то она подставилась по полной программе. Важно только не дать спустить эту историю на тормозах, а, напротив, придать ей максимально возможный резонанс. В частности, представляется вполне уместным официальное информирование нашим МИД властей США об очередной пророссийской кампании в ФБ – да-да, о той самой блокировке аккаунтов украинцев за низкую оценку деятельности этой организации.

Что-то давно Цукерберг не оправдывался перед Конгрессом за сотрудничество с Кремлем – интересно послушать, что он будет врать на этот раз? Что же касается ФИФА, то здесь нужно добиваться если не снятия Инфантино, то как минимум публичного произнесения им слов «Слава Украине». С очевидной целью преподать международной спортивной мафии и прочим кремлевским консервам наглядный урок о том, что задевать Украину себе дороже.

Учитывая, что спорт высокого уровня – по сути, чистая политика, это как раз тот случай, когда в войну стоит вложиться по-крупному. Кроме того, если мы позволим российским лакеям уйти в тень, то создим прецедент, на основе которого Россия сможет закрепить за словами «Слава Украине» репутацию «фашистского лозунга». Так что отступать нам тоже некуда и биться нужно до конца, а «Слава Украине» должна появиться на официальной эмблеме нашей сборной.

Эпоха социальных сетей дает возможность и простым гражданам поучаствовать в этой схватке с кремлевскими наци. Для начала можно посодействовать тому, чтобы аббревиатура FIFA/ФИФА приобрела в массовом сознании максимально малопочтенный смысл. Ведь, согласно Большому толковому словарю русского языка, «фифа» – легкомысленно-пошловатое существо женского пола, а аббревиатуру FIFA можно расшифровать не только как Federation Internationale de Football Association/ Международная федерация футбола, но и как Filthy International Fraudulent Abomination/Грязная международная мошенническая мерзость. Вот эти, правильные понимания аббревиатур нам и стоит максимально широко запускать в оборот в соцсетях.

Нас обязательно поддержат, притом на широком международном уровне. Футбольные аферисты и кремлевские террористы сильно достали очень и очень многих. Так что восклицание «Слава Украине!» может обрести новый смысл, став лозунгом сопротивления международной спортивной мафии, а новый президент ФИФА обязательно должен знать, как правильно отвечать на такое обращение.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»