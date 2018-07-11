Забавные метаморфозы фантастические путинских 86 процентов, – Цимбалюк

Российская пропаганда столкнулась с серьезной проблемой, с одной стороны есть мифические 86% процентов поддержки Путина, с другой стороны есть те же самые 86% недовольных внутренней социально-экономической политикой страны.

Исторический момент для России: 86% за Путина столкнулись с 86% против Путина. Речь пойдет о метаморфозах путинского электората. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

За что россиянам выставили счет и почему жителям страны много лет «встающей с колен» нужно срочно выходить на Марши мира и требовать вернуть оккупированные территории Украины.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»