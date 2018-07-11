Президентские амбиции Тимошенко реализуются в ущерб Украине

Никакого мирного плана по вопросу Донбасса у Тимошенок нет. Есть лишь всепоглощающее стремление выиграть выборы любой ценой, даже ценной украинской государственности.

Самые большие недруги Юлии Тимошенко работают в ее собственном штабе. Не вполне, правда, понятно, по недомыслию ли они ей вредят или потому, что являются злонамеренными засланцами. Вероятнее, конечно, первое, пишет «Деловой Столицы» Алексей Кафтан. В конце концов, выведенную сэром Бернардом Ингамом, пресс-секретарем Маргарет Тэтчер, формулу «косяков» в политике никто не отменял: «облажались, а не сговорились!».

Так вот, пресс-служба «Батьківщини» оказала ЮВТ медвежью услугу, разгоняя по СМИ ее вчерашнее выступление (20.21–24.45) на «Свободе слова» под заголовком, который представляет собой хрестоматийный пример оксиморона. Вот он: «Россия – это агрессор, а войну нужно останавливать всеми возможными способами».

Как насчет капитуляции? Вполне себе способ – причем, учитывая, что ЮВТ до сих пор подозрительно старательно воздерживалась от кривых слов в адрес московских товарищей и от прямых слов, характеризующих ситуацию на Донбассе и в Крыму, способ этот неплохо сочетается с распространенным представлением о ней как о кремлевском фасаде. В общем, браво, пресс-служба «Батьківщини»: в кои-то веки выдающийся манипулятор украинского политикума сам стал объектом манипуляции! Тем более что ничего подобного капитуляции Юлия Владимировна не только не упоминала, но даже близко не имела в виду.

И хотя в потоке банальностей, которым оказалось ее выступление, со смыслами вообще было туговато, сказанное ею демонстрирует, что способность учиться на ошибках у Юлии Владимировны значительно выше, нежели у ее ядерного электората. Негативная реакция, вызванная конспирологическим шоу «Порошенко хочет быть диктатором и чтобы все горело» в эфире Общественного, по всей видимости, учтена (любопытно, какое проседание рейтинга ЮВТ зафиксировала внутренняя социология «Батьківщини» вследствие этого спектакля).

Она таки «очень четко и ясно для себя» это сказала, пускай отчасти и повторив слова из вопроса политолога Виталия Кулика: Россия – страна-агрессор, которая начала войну против Украины, Крым и Донбасс – оккупированы. Вопрос, как это соотносится с предыдущим заявлением о том, что нынешний гарант намерен начать большую войну и слить часть страны ЛДНР, здесь неуместен.

Очевидно, никак. Просто ЮВТ не может себе позволить разбрасываться электоратом и в погоне за голосами готова сыпать даже противоречивыми месседжами. Хотя порой это противоречие бывает ну совсем уж неуместным – вроде признания, что «у нас сегодня есть политические пленные «. Вряд ли в планы Юлии Владимировны входило размывать мощь спича для патриотически настроенной публики словами о политических репрессиях нынешнего режима, но оговорка получилась красивая.

Хотя, конечно, далеко не такая красивая, как «мирный план Тимошенко». В чем он состоит? Во-первых, в усилении санкций против России. Что ж, дело, конечно, правильное. Но как именно их следует усиливать? Кому? Идет ли речь о шагах именно Украины на этом поприще? И что должно быть приоритетом в этих действиях – максимальный урон для России или же минимальные потери для себя?

Не ждите ответов. Потому что это правило такое: когда украинскому политику нечего сказать и необходимо заполнить неудобную паузу, он начинает вещать о санкциях, реформах и коррупции – в зависимости от контекста, а то и просто в произвольном порядке.

Во-вторых, усиливать украинскую армию, которую «более 20 лет системно и планово разоружали». Юлия Владимировна утверждает, что сама все своими глазами видела. Кто-нибудь помнит, чтобы она пыталась этому помешать за минувшие два десятка лет? И надо ли напоминать, что свидетель, не заявивший о преступлении, есть не свидетель, а соучастник? Впрочем, опять же не суть.

Просто публичный разговор о необходимости развития Вооруженных сил за минувшие четыре года стал для большинства наших публичных особ одним из важнейших элементов этикета, вроде как разговоры о погоде у британцев. Без этого сойти за своего практически невозможно. Подобный разговор нечто вроде второй степени идентификации после ответа на вопрос, чей Крым. Что подразумевает: обязательным является правильный тон, а не искренность.

Третья часть плана – «не дать миру разделить вопросы Крыма и Донбасса». Хотелось бы знать, как, во-первых, не позволить это сделать, скажем (чисто гипотетически, в преддверии хельсинкской встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным), США, если они сочтут такой шаг выгодным? Просто на всякий случай напомню: Вашингтон не признал аннексию балтийских республик, что нисколько не помешало ему поддерживать отношения с Москвой вплоть до распада СССР.

И какой образ действий следует признать правильным, если администрация Трампа заявит о роскошной «Большой Сделке»: в ответ на (пока частичное) снятие санкций Россия сворачивает любую поддержку «народных республик», те благополучно самораспускаются, Украина восстанавливает полный контроль над их территориями и границей, а о Крыме, как завещала Скарлетт О’Хара, «я подумаю завтра»? Лично я совершенно не уверен, что Юлия Владимировна (да и только ли она?) произнесет твердое «нет».

И наконец, самое прекрасное в «плане Тимошенко»: отправление в топку минского и нормандского форматов переговоров, «которые не работают», возврат к Будапештскому меморандуму и возобновление переговорного процесса на его основе. Что на Земле может заставить подписантов этого документа выполнять взятые на себя обязательства, даже представить трудно.

Юлия Владимировна заявляет, что постоянно спрашивает британских и американских собеседников, почему о меморандуме забыли, но, увы, нам неизвестно, что они ей постоянно отвечают. А насчет собеседников российских вообще скромно умалчивает. Даю наводку: там еще Франция и Китай подвизались, их расспрашивать не пробовали? Очень любопытно, что бы сказали в Пекине, если бы Юлия Владимировна пообещала снять мораторий на продажу земли и предложила китайцам посевные площади в ОРДЛО. С концессиями на добывающие мощности в придачу. Это помогло бы реанимировать усопший документ?

Предложение, если разобраться, не более абсурдно, чем прожект Тимошенко по достижению мира (характерно, что она так и не сумела выжать из себя слова «победа»).

Впрочем, смысл происходящего в другом. Юлия Владимировна систематически выдает на-гора нечто среднее между Киплинговым «Внемлите, бандерлоги!» и фразой «Мое дело – стратегия!» Мудрой Совы, предложившей мышам стать ежами. Дело в том, что на поверку никакого мирного плана у нее нет. Есть лишь всепоглощающее стремление выиграть выборы любой ценой. Хоть бы и рассказывая сказки на любой вкус. А там…

Там видно будет. Впрочем, у нас все делают это. Просто у других драматические таланты куда скромнее.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»