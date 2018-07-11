Слон Трамп в «посудной лавке» Брюсселя. Саммит НАТО обещает быть нескучным

Накануне саммита НАТО Ангела Меркель выступила в роли политрука. 10 июля в Брюсселе открывается двухдневная встреча на высшем уровне глав государств и правительств стран-участниц Североатлантического альянса.

И саммит будет весьма интересным, не смотря на попытки отношения к нему, как к очередному «дежурному» мероприятию стран-участниц НАТО. По мнению международного обозревателя ИД «КоммерсантЪ» Максима Юсина, тон саммиту будет задавать самый непредсказуемый его участник – президент США Дональд Трамп.

Саммит НАТО, который начинается в среду в бельгийской столице, обещает стать одним из самых необычных, нетипичных и непредсказуемых с момента основания Североатлантического альянса. Причина тому – главный участник форума, Дональд Трамп, взгляды которого на миссию, цели и задачи НАТО заметно отличаются от точки зрения большинства действующих лиц.

Накануне встречи в верхах канцлер Германии Ангела Меркель выступила в роли политрука, попытавшись дать коллегам из других стран альянса четкую идеологическую установку, зачем необходимо НАТО в нынешней международной ситуации. Высказывалась она четко и весьма жестко: «Аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины сыграли решающую роль для последовавших радикальных перемен и решений». Именно события вокруг Украины и роль в них Москвы доказывают, по мнению канцлера, необходимость повысить расходы на оборону и разместить дополнительные контингенты НАТО в странах Восточной Европы.

Идеологическое напутствие Ангелы Меркель направлено в первую очередь в сторону Дональда Трампа, который, как надеются многие политики в Европе, не отклонится от общей линии. А такая опасность есть.

Прилетая в Брюссель на коллективную встречу, – а нелюбовь к коллективным встречам президент США даже не пытается скрывать – он наверняка будет держать в голове другой саммит – переговоры в Хельсинки с Владимиром Путиным, которые состоятся уже 16 июля. Как поведет себя там непредсказуемый Дональд Трамп, не знает никто из натовских лидеров. Не пойдет ли он на уступки Кремлю по Украине, не пообещает ли не расширять НАТО на постсоветское пространство, не заключит ли с Путиным какие-либо сделки в обход североатлантических союзников?

Опасения подпитываются тем, что на главный, экзистенциальный для НАТО вопрос, объясняющий само существование альянса – что такое безопасность и как ее гарантировать, – у Дональда Трампа есть свой специфический ответ. Для него главное – безопасность самих Соединенных Штатов, в том числе экономическая. Отсюда торговые войны – не только с Китаем, но и с союзниками: Канадой и большинством европейских государств. Отсюда желание договариваться не в скучном, тягостном многостороннем формате, а в двустороннем – продвигая, естественно, интересы США, то, как их понимает 45-й президент.

Юго-восток Украины, Крым, безопасность Польши и балтийских республик – все это для Дональда Трампа бесконечно далеко и не особо интересно. Ему интересен диалог крутых парней, решающих проблемы, которые его предшественникам в Белом доме так и не удавалось решить.

Таким был, с точки зрения Трампа, саммит в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, таким должен стать саммит с Владимиром Путиным. И к большому разочарованию Ангелы Меркель, Терезы Мэй, канадского премьера Джастина Трюдо, встреча руководителей 29 стран НАТО для Дональда Трампа – всего лишь скучная прелюдия к захватывающему свиданию в Хельсинки с президентом России.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»