Слава Украине! Как легко до полусмерти и истерики напугать русских и Кремль

Нынешний чемпионат мира по футболу на протяжении трех недель был веселым и прикольным карнавалом. Казалось, уже нет и больше никогда не будет унылых уродов, клепающих нам в мозги свои ржавые скрепы, нет жестоких ментов, и даже пиво можно пить прямо в центре Москвы. В метро – негры, поляки с бело-красными флагами – как в 1612 году, мексиканцы в сомбреро. Вы когда-нибудь раньше видели настоящий сомбреро?

По центру Москвы вышагивают чуваки в кокошниках и проплывают дамы в нереальных нарядах, и всем так хорошо, что если и есть где-нибудь всеединство, о котором писали русские мистически ориентированные философы, то это тут и сейчас – в Москве и других российских городах – по поводу футбола! Ощущение – словно после долгой зимы в город вдруг пришла весна, пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Андрей Окара. Почти как в фильме «Весна на Заречной улице». Только не на Заречной, а на Никольской улице, и такая Никольская есть в каждом из городов, где проходит чемпионат.

И даже легендарная тетка из Госдумы, которая сказала, что, мол, не надо российским девушкам с неграми и всякими другими, уже воспринимается скорее как комическая шоу-вумен, чем как назидательно-репрессивный цербер от власти. (Добавлю от себя: у меня немало моральных претензий ко многим депутатам Госдумы по самым разным поводам. Но претензии к этой даме, которая сказала о девушках и небелых мужчинах, у меня в самом-самом конце списка.)

Нынешний чемпионат мира по футболу на протяжении трех недель был веселым и прикольным карнавалом. Казалось, уже нет и… Опубліковано Andrew Okara Вівторок, 10 липня 2018 р.

Совестливым людям радоваться не позволяет ситуация с Сенцовым и другими украинскими политическими заложниками, но сколько их таких – в водовороте многомиллионного карнавала?

Мужики в кокошниках – это ведь надо было придумать! Но всем классно, смешно и здорово. Российская сборная играет так, что постоянно разочаровывает ожидания украинских болельщиков, а внутрироссийские критически настроенные граждане додалбываются – мол, договорняк, купили арбитра, футболисты жрут допинг, но это так и остается на уровне информационного шума.

Ждут матча Россия / Хорватия, рассуждают – возможно ли чудо? Какова вероятность невероятного? Ну а вдруг? Полуфинал? Или даже финал? А почему не в чемпионы?

Ведь всякое бывает, да?

И вот долгожданный матч: команды идут корпус в корпус, холка в холку, ноздря в ноздрю. Красивый гол хорватам, не менее красивый – от хорватов. Напряжение, драматизм, два овертайма, еще по голу в и те и другие ворота. Ну что там? Серия пенальти? Досадная ошибка российского бразильца (или бразилианского россиянина), четкий гол хорвата. Хорватия победила.

Ну и ладно, карнавал продолжается. Вроде бы – никакого национального траура, потому что сборная России играла гораздо лучше ожидаемого и потому что матч с хорватами был зрелищен и достоен. (Да-да, понятно, что некоторые российские игроки – они и не совсем российские по своему футбольному генезису, а если бы играли только те, которые российские-российские, то до четверть-финала команда точно бы не дошла. Все это понимают, но есть так как есть, и всем хорошо.)

Два хорватских футболиста, защитник Домагой Вида (забивший в этом матче гол головой; еще совсем недавно он играл в «Динамо» Киев) и футбольный функционер Огнен Вукоевич в веселей манере говорят в десятисекундном ролике в интернете – мол, Слава Украине!

Ну слава так слава – карнавал продолжается, упоительное веселье льется через край со всех сторон – всем радостно и благостно. Тем более, что никакой сборной Украины на чемпионате нет – нет и факторов раздражения россиян, нет и поводов, чтобы российские и украинские болельщики выясняли, чей Крым, кто на кого напал на Донбассе и далее по длинному списку. И нет ситуаций, после которых кто-то из тех и других болельщиков отправляется то в больницу, то на кладбище.

И вдруг!

И вот случается нечто такое, что в одно мгновение убивает всю прелесть чуда, весь веселый карнавал, все очарование девушек в воздушных летних платьях.

Вдруг ФИФА заявляет про недопустимость политических заявлений на футбольном чемпионате! Это по поводу десятисекундного ролика! Футболиста Виду хотят вообще дисквалифицировать, но это не получается.

А Вукоевича таки удается выдавить: «Хорватский футбольный союз хотел бы объявить о том, что Огнен Вукоевич больше не является членом делегации сборной Хорватии по футболу. Хорватский футбольный союз лишил его аккредитации чемпионата мира и приносит извинения перед российской общественностью за его поступок».

С чего бы? Руководство ФИФА отсматривает все видеоролики, появляющиеся в интернете? Или оно в курсе всех многочисленных контекстов, связанных со слоганом «Слава Украине»? Они увидели в этом ролике политизацию? Они разбираются во внутренней политике России и Украины? Они вообще – понимают по-русски или по-украински?

И за что именно извиняться Хорватскому футбольному союзу перед российской общественностью? Разве Вукоевич что-то обидное говорил про Россию? Про Путина? Про Кремль? Про российский футбол?

И вот вдруг после этого всего становится мерзко и гадко. Девушки в полупрозрачных ситцевых платьях в центре Москвы превращаются в страшных ведьм, телевизор – в гроб, некоторое количество публичных персон – в крыс, ну а карета, разумеется, – в тыкву. После чего разговоры о беспристрастности ФИФА лишаются всякого смысла.

Ну а веселый карнавал вдруг мгновенно превращается в массовый психоз странных людей. Словно заснувшие на нудистском пляже вдруг волшебным образом проснулись на званом приеме, где дресс-код – фраки и вечерние платья. Оказывается, Кремль выказал то, что было глубоко-глубоко в подсознании и о чем предпочитали не озвучивать: они боятся не просто успешно развивающейся Украины – как альтернативы российскому деспотизму, феодализму и модифицированному азиатскому способу производства – и потому Крым, и потому Донбасс.

Но они боятся даже самого украинского имени! Видимо, считают, что «Слава Украине!» – это магическое заклинание, которое способно разрушить царство морока, страха, телепропаганды, «крымнаша» и провластного консенсуса.

Кстати, а вдруг это так и есть?

Андрей Окара, Facebook