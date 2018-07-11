Тайный «Герой России». За что кагэбэшник Путин наградил комсомольца Кириенко?

Обеспечение «правильного» результата президентских выборов – поступок, конечно, геройский. Но это еще не все. Многое связывает старого кагэбэшника и его друга-комсомольца.

Указ о присвоении первому заместителю главы АП РФ Сергею Кириенко звания Героя России должен был, по идее, оставаться в тайне. Но какие сегодня могут быть тайны? С другой стороны, это мог быть и контролируемый слив, призванный показать, что именно сегодня поощряется, пишет на страницах «Деловая Столица» Максим Михайленко. Тем более что вместе с Кириенко получил это порядком девальвированное, но все же высшее звание и новый вице-премьер Борисов, автор поразивших воображение Путина мультфильмов про ядерные вундервафли.

Преемник. Но чей?

Мало кто сомневается в том, что звание Сергей Владиленович заработал «проведением перевыборов» Путина, превращенных в грандиозный фейк. Тем не менее еще ельцинская характеристика Кириенко (мотив, почему тот выбрал из предложенных кандидатов в премьеры именно его) звучала так: «ровный, жесткий, абсолютно последовательный». Это, между прочим, доказывается всем карьерным путем новоиспеченного героя. Но случай с Кириенко все-таки выделяется анекдотичностью и определенным символизмом, и далеко не факт, что позитивным для самого Путина и его режима.

Во-первых, при всем том, что хорошо известно, сам по себе Кириенко не виноват в эпохальном кризисе, двадцатилетний юбилей которого пробьет в августе. Однако есть нюансы. К примеру, из «юбилейных» лекций зампреда ЦБ РФ Сергея Алексашенко в том приснопамятном году стало известно, что бизнес чрезвычайно негативно воспринял назначение малоопытного, по его мнению, Сергея Владиленовича на высокую должность. Виктор Черномырдин (1993–1998) на то время считался спокойным, уверенным либералом и модернизатором (просто он повел дело иначе, чем Гайдар, с учетом политических интересов и интересов промышленного сектора), и ему удалось добиться экономического роста (+3,2% в 1997 г.). Была и такая версия, что Ельцин хотел вывести Черномырдина из-под удара, чтобы потом вернуть. Хотя в той же степени может быть верным и то, что глава государства ревниво относился к президентским шансам своего премьера, с огромным трудом и напряжением всех усилий нового капитала.

Но именно из ситуации кризиса-98, обвала либеральных настроений и истончения нового среднего класса, последовавшей чехарды правительств, возникновения реальной угрозы для Ельцина и его окружения со стороны и вынырнул Путин. Именно в период премьерства Кириенко Путин из контрольного управления АП вознесся в первые замы, а затем, за пару недель до кризиса, сел в кресло главы ФСБ. Судьбы этих фигур связаны неразрывно – в 1999 г. Кириенко, годом ранее отказавшийся от поста первого вице-премьера в кабинете Евгения Примакова, возглавил список Союза правых сил на чуть ли не последних свободных выборах в Думу (8% голосов) и шел под лозунгом поддержки Владимира Путина. Тогда еще, заметим, весьма неуверенно чувствовавшего себя в премьерском кресле.

Во-вторых, лояльность и результат – это понятно, но странно и забавно (похоже на сознательное стремление к суициду) то, что Путин продолжает подыгрывать «системным либералам», которые, правда, тащат его уже практически четверть века, на фоне доминирования в стране ультраправых и ультралевых настроений. Переназначение советником ельцинского зятя, австрийского гражданина Валентина Юмашева (при котором, впрочем, продолжил работу в АП и сам Путин), назначение в Счетную палату Алексея Кудрина (выдернувшего Путина из Петербурга в Москву), неприкосновенность Анатолия Чубайса (старшины «питерских») – все это для трибунов коричневого крыла российского общественного мнения укладывается в единую картину.

Теперь вот герой России Кириенко, уроженец Сухуми смешанного еврейского и украинского происхождения, прозываемый 20 лет «Киндерсюрпризом» и «Дефолтом», – это просто верблюжий плевок в лицо таким персонажам, как Игорь Гиркин, Константин Затулин или Сергей Глазьев, уже несколько дней исходящим ядовитой пеной.

А если принять во внимание, что 55-летний (56 лет ему исполнится 26 июля, так что указ явно приурочен) Кириенко неплохо укладывается в образ преемника нынешнего правителя России, то припадки злобы простоватых русских реднеков-кирзачей могут приобрести динамику падучей. И даже если не роль преемника, то как минимум опять кресло премьера с заданием жестко ограничить потребление в условиях потенциального ужесточения режима санкций и развернутого Дональдом Трампом передела мирового рынка, с учетом объективной неконкурентоспособности России.

Кириенко, конечно, не выходец из спецслужб, но таковым не является и ныне совершенно впавший в летаргию Дмитрий Медведев, смиренно ожидающий своего перемещения в Конституционный суд. А ведь, поди ж ты, Медведев отбыл и главой АП, и вице-премьером, и президентом, и премьером сидит уже шестой год. Так что ничего невозможного в таком финте нет, а населению все объяснит телевидение, благо все свое недовольство убогой жизнью это население вываливает в интернете на украинцев и других иностранцев.

Кириенко сумел не просто доставить Путину желаемый результат, но и удержать свой ключевой во внутренней политике РФ пост (до него должность первого зама на протяжении 19 лет находилась в руках Владислава Суркова, а затем Вячеслава Володина, он третий). И как бы ни смеялись над его геройством вовне страны, а также недобитые и кухонные оппозиционеры, в глазах Путина оно выглядит именно так. Но, конечно, дадена звездочка не только за 21 месяц в кресле заместителя изобретателя нооскопа Антона Вайно.

Маг-комсомолец

Любопытно, что Сергей Кириенко идеально укладывается и в географию путинского режима, и в логику смены циклов так называемой «системы русской власти», или самовластия. Сын профессора научного коммунизма (то есть представителя партийной номенклатуры, а не органов, жреца советского культа) и одесской украинки, сменивший фамилию Израитель на Кириенко в силу очередного припадка государственного антисемитизма, Сергей Владиленович провел школьные годы в Сочи. А это для Путина сегодня центр его вселенной. Служил в армии, на мехмат МГУ не рвался.

Окончил в 1984 г. Горьковский (ныне – Нижний Новгород) институт инженеров водного транспорта и лишь в 1993 г. – Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (сегодня часть РАНХиГС). Член КПСС с 1984 г., когда в партию уже вступали ради установки в квартире стационарного телефона. Но Горбачев еще не был генсеком, а отец Сергея Владиленовича все-таки был коммунистом идейным. Трудовую деятельность Кириенко начал в должности мастера судостроительного завода «Красное Сормово».

Но уже в 1986–1991 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ завода, а затем первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. В это время и начинается крутой взлет бизнес-комсомольцев. В марте 1990 г. был избран депутатом Горьковского областного совета народных депутатов. В 1991–1997 гг. Кириенко разворачивается в сфере предпринимательства, финансов и бизнеса – генеральный директор акционерного общества «Концерн АМК», председатель правления банка «Гарантия» и, наконец, президент нефтяной компании «Норси-Ойл».

Об этом периоде его жизни принято говорить, упоминая об увлечении Кириенко сайентологией и экстрасенсорикой (так что неудивительно, что с Антоном Вайно и его нооскопом он сработался). Правда, магию будущий герой России воспринимал узко практически.

Не слишком доверяя собственным менеджерам, Сергей Кириенко в бытность нефтяным королем обращался за помощью в «астрал». В «Норси-Ойл» трудилась целая бригада экстрасенсов, а несколько кабинетов завалили гороскопами, учебниками по черной магии и прочими тщательно отобранными предметами для контакта с потусторонними силами. Нещадно эксплуатируемые экстрасенсы увеличивали…»выход легких нефтепродуктов в перегонных установках».

В апреле 1997 г. Кириенко переехал на работу в Москву, где его друг, первый вице-премьер Борис Немцов, убедил сомневающегося премьера Виктора Черномырдина взять молодого нижегородского бизнесмена на высокую должность в министерстве топлива и энергетики. Черномырдин сначала возражал, ссылаясь на отсутствие какого-либо государственного опыта у Кириенко (не считать же таковым перестроечный бизнес-комсомол), однако затем, не желая спорить по малозначительному, как тогда казалось, кадровому вопросу, уступил напору Немцова. В 1997–1998 гг. Кириенко – первый заместитель министра, министр топлива и энергетики Российской Федерации. Затем – многострадальное кризисное премьерство, которое отнюдь не похоронило его политическую и административную карьеру, как казалось тогда.

Полезный человек

Так, в 1999 г. он был последним сильным кандидатом в мэры Москвы от либералов до Навального в 2013 г. – набрал 11,2% голосов, второй результат после переизбранного Юрия Лужкова. В 1999–2000 гг. – депутат Государственной думы. Лидер фракции Союза правых сил.

С 18 мая 2000 г. благодарный Путин назначает Кириенко полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 2001 г. – председатель Государственной комиссии Российской Федерации по химическому разоружению. Так что кто-кто, а уж Кириенко точно знает, где производился и как использовался терроризирующий Великобританию «Новичок». Опасный, но политически дорогой козырь.

В 2005 г. Кириенко возглавил «Росатом» и превратил его в мощное внешнеполитическое оружие (не забывая, конечно, о распилах). Так, в годы работы Кириенко при участии российских атомщиков было завершено строительство и осуществлен запуск в эксплуатацию АЭС в Бушере (2010–2011) – первой атомной электростанции в Иране и на всем Ближнем Востоке. Помимо этого, при участии «Росатома» введено в строй три реактора в Китае, два – в Индии. Строительство еще 30 энергоблоков в разных странах мира продолжается. Общая цена портфеля международных контрактов «Росатома», сформированного при Кириенко, – более $100 млрд до 2025 г.

Так что в понятиях путинской, да и вообще русской системы Сергей Кириенко вполне себе герой, и не столько России, сколько «путинского времени», являющегося органичным продолжением гангстерского президентства Ельцина. Что там в его бритой атомной голове, конечно, неизвестно, но он является бенефициаром сложившейся в РФ модели, и признаков того, что в случае дальнейшего своего вознесения на вершины власти станет что-то радикально менять, нет.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»