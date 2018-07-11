Удар по самолюбию. Кеннеди сделал из Путина и Трампа конкурентов

В плену у стереотипов: Кремль официально прокомментировал жесткие высказывания американского сенатора Джона Кеннеди по итогам его российского визита. Кеннеди в интервью CNN сравнил российскую власть с мафией и констатировал, что народ достоит лучшей участи.

В Москве посчитали такие высказывания следствием русофобского давления на американский истеблишмент. Тем временем Дональд Трамп не смог ответить на вопрос журналистов, кем он считает Владимира Путина – другом или врагом. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что обстановка в преддверии встречи президентов России и США в Хельсинки постепенно накаляется.

Из России без любви: делегация американских сенаторов, в отличие от многочисленных футбольных болельщиков, не оценила российское гостеприимство – или постаралась это как следует скрыть. Итоги поездки подвел сенатор из Луизианы Джон Нили Кеннеди. Он высказался предельно жестко, в лучшем стиле сегодняшних западных стереотипов.

Президента Путина «нужно сдерживать», доверять ему нельзя, политика российской власти есть философия мафии. Почему? Потому, что Путин хочет для себя статуса. Видимо, имеется в виду, в мире. И это действительно похоже на мафию. Дальше – частности: Сергея Лаврова Кеннеди назвал умным хулиганом. Указал на то, что в стране нет свободных СМИ, велика пропасть между бедными и богатыми, а народ заслуживает лучшего.

Оценить слова конгрессмена предложили пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он постарался ответить с максимальным спокойствием: «Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько, скажем так, американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов, б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением».

Видно, что надежды на сенаторов не оправдались, хотя у нас старались. В Думе аплодисментами встречали, специально прервали выступление нового аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Ролик до сих пор в хитах интернета:

Без комментариев: Госдума стоя аплодирует членам Конгресса США, который принимает санкции против России pic.twitter.com/RtHFlORXjd — Znak.com (@znak_com) July 5, 2018

Понятно, что все эти рассуждения по мафию и плохую жизнь российского народа не добавляют оптимизма накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Может быть, ситуация была бы иной, если бы президент России согласился принять высоких американских гостей, оказал бы им уважение. Может быть, это они от обиды – про мафию и прочее. Хотя здесь большой риск: мало ли, примешь, а потом обвинят в беспринципности. Тем более, нет гарантии, что после аудиенции поведение сенаторов изменится в лучшую для России сторону.

В итоге Трамп назвал Путина не другом, не врагом, а конкурентом. Однако европейские партнеры и соперники на родине по-прежнему недовольны тем, что хозяин Белого дома думает только о встрече с российским лидером.

Со стороны создается впечатление, что Трамп что-то задумал, о чем не знают даже ближайшие советники и тем более европейские союзники – это очень беспокоит западную общественность. Он может показать свою полную непредсказуемость: это и есть главная интрига.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»