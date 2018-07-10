Президенту FIFA напомнили про брендированную футболку с именем Путина

Такая была реакция украинского сегмента социальных сетей на политизацию руководством FIFA лозунга «Слава Украине!», вызвавшее скандал вокруг четвертьфинального матча России–Хорватия.

После политизации лозунга «Слава Украине» президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино напомнили о футболке с надписью «Путин». Фото с ней выложил в Twitter пользователь Роман Шрайк.

На представленном фото российскому нацлидеру Путину президент FIFA вручает футболку с его именем.

Вот этого лысого нужно дисквалифицировать! Футбол вне политики!!! Ой, погодите! Это же президент ФИФА… pic.twitter.com/qDHmCMtr5x — Роман Шрайк (@RomanShrike) July 9, 2018

Роман Шрайк отметил, что FIFA брендировала эту футболку.

О! Вообще зашибись — ФИФА настолько вне политики, что даже брендировала футболку для Путина pic.twitter.com/GMShCCLKYW — Роман Шрайк (@RomanShrike) July 9, 2018

6 июля на встрече в Кремле с участием легенд мирового футбола глава FIFA Инфантино от имени организации и футбольного сообщества поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира на высоком уровне.

Пользователи Twitter иронизируют, что «Россия потратила примерно 13 миллиардов долларов на Чемпионат мира-2018, чтобы весь мир услышал мощное «Слава Украине!».

Россия потратила примерно $13млрд на ЧМ-2018, чтобы весь мир услышал мощное "СЛАВА УКРАИНЕ!" — Слава Украине! (@NashaCanada) July 10, 2018

И напоминают, что премьер-министр Владимир Гройсман предлагал ввести выражение «Слава Украине» как обязательное в армии.

До речі, в лютому @VGroysman ініціював законопроект, яким в Збройних силах України пропонувалось відмовитися від привітання "Здоров'я бажаємо" (що є калькою з російсько/радянського "здравія желаєм"), і використовувати "Слава Україні! — Героям слава!". — Maksym Savanevsky (@maksm) July 10, 2018

Как сообщалось, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию – и после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет FIFA вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест.

Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018. В тоже время FIFA оштрафовала Огнена Вукоевича за «неспортивное поведение» из-за видео со словами «Слава Украине!».

Отмечается, что сумма штрафа – 15 тысяч швейцарских франков (около 15 тысяч долларов).

Также источник со ссылкой пресс-службу FIFA сообщает, что международная федерация учла факт извинений от Хорватского футбольного союза.

Вида заявил, что надеется, что его возглас «Слава Украине» будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим», объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева».

Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в FIFA с объяснением лозунга «Слава Украине!»

А пользователи Facebook «атаковали» страницу FIFA после травли футболиста.

«Украинско-Российское обозрение»