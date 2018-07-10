Желаю Трампу успехов в попытках наставить Путина на путь истинный, – Порошенко

Президент Украины Порошенко считает, что встреча Трампа и Путина показывает всему миру: именно Украина – передний край европейской и трансатлантической политики.

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на следующей неделе в Хельсинки, подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко в своем блоге на сайте газеты Financial Times, сообщает «Интефакс-Украина».

«Эта «украинская неделя» отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами – самое главное в Хельсинки», – считает глава государства.

«Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках наставить Путина на путь истинный. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится», – пишет Порошенко.

Президент также отмечает, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.

Порошенко подчеркивает, что проблемы, стоящие перед Украиной, в настоящее время огромны, «но сейчас не время ослабить давление на Россию».

«Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для Россию за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий», – пишет украинский президент.

Как ожидается, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

«Интефакс-Украина»