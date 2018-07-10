Сестра Сенцова сообщила, что политузник жив

Каплан сумела добиться свидания с политузником Сенцовым. Состояние его здоровья вызывает тревогу, он сильно похудел и постарел, но не намерен прекращать голодовку.

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подчеркнула, что они с адвокатами делают все возможное для его освобождения и рассказала детали их встречи 5 июля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мы говорили на свидании два часа и я не пересказывала для СМИ весь наш разговор, потому что не считала это нужным и важным. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это на самом-то деле печально. Он просто человек», – подчеркнула Каплан.

Пост — ответная реакция на негатив, конспирологию и обвинения:1. Мне можно верить или не верить. Каждый решает… Опубліковано Натал'єю Каплан Понеділок, 9 липня 2018 р.

«Мы почти полчаса говорили только о собаках. Мы оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров. Это важно для нас, но не для посторонних. Мы просто люди и часто говорим о личном, оставьте это нам, пожалуйста», – попросила она.

Также сестра отметила, что у нее нет фото или видео Олега.

«Перед свиданием отбирают все и заставляют подписать бумагу, что аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы», – пояснила Каплан.

Наталья отметила, что они с адвокатами делают все возможное для освобождения Сенцова.

«Его дело лежит в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – ред.) с 2014 года, ему дали приоритет, почему все так затягивается – вопрос к ЕСПЧ. Условно-досрочное освобождение или амнистия – не наш вариант, Олег осужден по статье «терроризм», что исключает это», – написала сестра.

«Остается только помилование, и мы готовы к этому, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование – лишь способ все узаконить», – подчеркнула она.

Кроме этого, Каплан сообщила, что Олег Сенцов продолжает голодовку и борется не только за себя.

«Сенцов жив, продолжает голодовку. Он борется, хотя ему это очень трудно, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет.

Олег, действительно, бьется не только за себя. Вот представьте, человек реально борется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных», – подчеркнула она.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

В конце июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии Лабытнанги, где он содержится, и заявила: состояние украинского режиссера в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных и в частности Сенцова. На встречу с украинцем Денисову не допустили.

По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, политзаключенного принудительно кормят белково-витаминной смесью и каждый день «закачивают витаминные коктейли».

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

«Олег Сенцов жив, он продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа. Просит не акцентировать все на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех узников», – сообщила тогда Каплан.

Олег Сенцов жив, он продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только… Опубліковано Натал'єю Каплан Четвер, 5 липня 2018 р.

«Сильно постарел и похудел. Говорили о многом, расставаться было трудно, я понимаю, почему он так долго отказывался от свиданий», – добавила она.

Наталья Каплан тогда подчеркнула, что «адски устала, сутки без сна, перелет, полчища коморов, желающих сожрать заживо…». Так же она отметила свое искреннее желание ответить каждому.

«Но не могу физически, по крайней мере так сразу. Сорри, мне нужно поспать, будем на связи завтра», – сообщила тогда она.

«Украинско-Российское обозрение»