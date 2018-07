В Украине готовы компенсировать Вукоевичу штраф наложенный FIFA за лозунг «Слава Украине»

Футбольная федерация страны готова предложить уволенном из состава сборной Хорватии Вукоевичу работу в Украине. Такое решение озвучил президент ФФУ Павелко.

Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас «Слава Украине». Об этом рассказал президент ФФУ Андрей Павелко в кулуарах парламента, передает «Украинская Правда».

Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии (не в футболке Домагоя Виды или Вукоевича, а в футболке футболиста Ракитича).

«Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ», – сказал Павелко.

Он отказался комментировать решение хорватов об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента, «поскольку является заинтересованной стороной».

«Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена при апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе», – сказал Павелко.

Он также добавил, что никакой политики в словах «Слава Украине» не видит, и этот вопрос (озвучивание любви к своей стране – ред.) будет поднимать на следующем заседании комитета FIFA в Цюрихе.

Как сообщалось, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию – и после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет FIFA вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест.

Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018. В тоже время FIFA оштрафовала Огнена Вукоевича за «неспортивное поведение» из-за видео со словами «Слава Украине!». Об этом сообщает издание Four Four Two.

Отмечается, что сумма штрафа – 15 тысяч швейцарских франков (около 15 тысяч долларов).

Также источник со ссылкой пресс-службу FIFA сообщает, что международная федерация учла факт извинений от Хорватского футбольного союза.

Вида заявил, что надеется, что его возглас «Слава Украине» будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим», объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева».

Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в FIFA с объяснением лозунга «Слава Украине!»

А пользователи Facebook «атаковали» страницу FIFA после травли футболиста.

