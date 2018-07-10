Украинская армия открывает огонь на Донбассе, защищаясь от нападения агрессора, – Волкер

Волкер подчеркнул, что у украинской армии есть полное право открывать огонь по агрессору у себя дома, в собственной стране. Он также подчеркнул недопустимость присутствия российских солдат на территории Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявляет, что у украинской армии есть право открывать огонь в собственной стране. Об этом он сказал в интервью «Bild», отвечая на вопрос, что, согласно отчетам ОБСЕ, огонь на Донбассе ведут, как боевики, так украинские военные.

«Конечно, украинцы стреляют в бою, но вы должны иметь в виду, что все происходит на территории Украины. Нормально, что страна имеет своих солдат в своем государстве. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. Это ситуация на Востоке Украины», – сказал Волкер.

Он отметил, что есть некоторые нарушения прекращения огня с украинской стороны.

«Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения случаются на оккупированной Россией территории», – подчеркнул американский спецпредставитель.

Он добавил, что существуют разновидности нарушений прекращения огня.

«Если вы защищаете поселок в вашей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы тогда отстреливаетесь в направлении, откуда велся обстрел, это тоже нарушение. Это характер фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но это также искажает природу проблемы», – пояснил Волкер.

«Bild»