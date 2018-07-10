Появилось новое видео хорватского футболиста Вида с лозунгом «Слава Украине!»

Правда не известно, когда точно это видео было снято. На этом видео Вида в компании другого хорватского футболиста – Олича, экс-игрока московского «ЦСКА» и члена тренерского штаба нынешней хорватской национальной сборной.

В сети появилось еще одно видео с игроком хорватской сборной по футболу Домагоем Видой, на котором он выкрикнул слова «Слава Украине!». На этот раз Вида на видео вместе с экс-игроком московского «ЦСКА» и сборной Хорватии Ивицей Оличем, который входит в тренерский штаб национальной команды, передает сербский портал «Аlo.rs».

Правда, не понятно, когда именно было снято это видео. Но Олич вошел в тренерский штаб сборной только в конце прошлого года, а в руках у Виды пиво Bud – официальный партнер чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

После слов «Слава Украине!» четко слышать выражение «Belgrad gori», дословный перевод: «Белград – горит».

Сербский портал «Аlo.rs» отмечает, что Вида и Олич передают привет киевскому ресторану «Белград» и его владельцу Йовану, а также поют сербскую песню Том Здравковича «Kafana je moja sudbina».

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию – и после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

Вида заявил, что надеется, что его возглас «Слава Украине» будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим», объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева».

Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!»

Пользователи соцсети Facebook распространили на странице Международной федерации футбола сообщения, в которых поддержали хорватских футболистов,которые записали видеообращение со словами «Слава Украине!».

Позже стало известно, что ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за «неспортивное поведение».

«Аlo.rs»