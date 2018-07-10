Появилось новое видео хорватского футболиста Вида с лозунгом «Слава Украине!»

Правда не известно, когда точно это видео было снято. На этом видео Вида в компании другого хорватского футболиста – Олича, экс-игрока московского «ЦСКА» и члена тренерского штаба нынешней хорватской национальной сборной.
В сети появилось еще одно видео с игроком хорватской сборной по футболу Домагоем Видой, на котором он выкрикнул слова «Слава Украине!». На этот раз Вида на видео вместе с экс-игроком московского «ЦСКА» и сборной Хорватии Ивицей Оличем, который входит в тренерский штаб национальной команды, передает сербский портал «Аlo.rs».
Правда, не понятно, когда именно было снято это видео. Но Олич вошел в тренерский штаб сборной только в конце прошлого года, а в руках у Виды пиво Bud – официальный партнер чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
После слов «Слава Украине!» четко слышать выражение «Belgrad gori», дословный перевод: «Белград – горит».
Сербский портал «Аlo.rs» отмечает, что Вида и Олич передают привет киевскому ресторану «Белград» и его владельцу Йовану, а также поют сербскую песню Том Здравковича «Kafana je moja sudbina».
7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию – и после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!».
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Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.
Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.
Вида заявил, что надеется, что его возглас «Слава Украине» будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим», объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева».
Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!»
Пользователи соцсети Facebook распространили на странице Международной федерации футбола сообщения, в которых поддержали хорватских футболистов,которые записали видеообращение со словами «Слава Украине!».
Позже стало известно, что ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за «неспортивное поведение».
«Аlo.rs»