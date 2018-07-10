Американский сенатор Кеннеди отождествил власти России с мафией

По итогам визита в Россию сенатор-республиканец Кеннеди заявил, что президент Путин не заслуживает доверия и назвал контакты с Москвой – сотрудничеством с мафией.

Американский сенатор-республиканец Джон Нил Кеннеди (представляет Луизиану) после визита в Россию, который состоялся на прошлой неделе, заявил, что президенту РФ Владимиру Путину «нельзя доверять», и сравнил контакты с Москвой с ведением дел с мафией. Об этом пишет «Настоящее Время».

Группа республиканских американских конгрессменов и сенаторов находилась в России с 30 июня по 4 июля. Поездка произошла в преддверии встречи президентов Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. Американские политики встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с российскими парламентариями. Поездка, как рассказал Кеннеди, была организована послом США в РФ Джоном Хантсманом.

По ее итогам сенатор заявил, что встречи, которые у него прошли в России, были «напряженными» (cantankerous – англ.), и назвал Лаврова «хулиганом» (bully).

«В России нет политической философии. Это такая же политическая философия, как у мафии, – заметил он. – Философия Путина – это деньги и власть. И он правит железной рукой, он диктатор».

«Путину нельзя доверять, – также отметил он. – Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать – это попробовать его сдержать».

Также Кеннеди сказал, что в России нет свободной прессы, и существует большой разрыв между богатыми и обычными гражданами.

«Русские люди заслуживают лучшего», – подчеркнул сенатор.

Он также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление проявлением «стереотипов» и «русофобии».

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением», –заявил Песков. При этом он подчеркнул, что ему «трудно понять такие слова», поскольку он не знает, «в каком контексте они были сказаны».

«Настоящее Время»