В России пропал находившийся под стражей крымскотатарский правозащитник Куку

Адвоката не допустили к политзаключенному Куку, заявив, что его увезли. В настоящее время местонахождение крымскотатарского правозащитника неизвестно.

В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, незаконно находящийся там под арестом. Об этом сообщает в Facebook юрист Александр Попков.

«Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске к политзаключенному под предлогом того, что Куку увезли. Куда – не говорят», – пишет юрист.

В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку. Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в… Опубліковано Alexander Popkov Вівторок, 10 липня 2018 р.

Он напомнил, что Эмир-Усеин 14 дней держал голодовку в поддержку другого политзаключенного – Олега Сенцова.

26 июня, в свой день рождения, Эмир-Усеин Куку начал голодовку.

Он был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как «опасный подследственный». Еще позднее был также обвинен в подготовке к «насильственному захвату власти».

В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещенной в России).

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

«Украинско-Российское обозрение»