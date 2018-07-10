Россия усилила разведдеятельность на линии фронта на Донбассе

За последние несколько дней зафиксировано более 20 беспилотных разведывательных аппаратов запущенных оккупационными силами на Донбассе.

За три дня военные зафиксировали в Донбассе более 20 полетов беспилотных летательных аппаратов противника. Такие данные разведки озвучил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны, российское оккупационное командование активизировало разведку позиций Объединенных сил, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны», – отметил он.

В частности, с 7 июля 2018 года были зафиксированы полеты более 20 беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

По данным Минобороны, наряду с этим, противник на отдельных направлениях усилил свои передовые позиции разведывательными подразделениями и применяет диверсионно-разведывательные группы для уточнения элементов оборонительных рубежей и выявления позиций наших войск

Минобороны Украины