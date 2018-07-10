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Зона "русского мира"

Цимбалюк: Обиделись на хорватов и установили рекорд по скандированию «Слава Украине»

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
10 июля 2018

В эфир радиостанции «Говорит Москва» обсуждали последние события вокруг четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии. Казалось бы причем тут Украина?

Программа «Своя правда». Оппонент корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка – президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Речь пойдет о разгоращемся скандале вокруг лозунга «Слава Украине!». Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Классика российского двоемыслия: «Слава Украине» плохо, но мы «братские народы», войны нет, это все политики. Эфир долгий, но что же так обидело россиян в этих двух словах осталось загадкой.

Можно сказать, что получилась интеллигентная беседа, а то не которые думают, что я говорю только на повышенных тонах. Надо называть вещи своими именами, подписывайтесь на канал, мне будет приятно, а вы не пропустите новое видео.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: мундиаль, Россия, Украина, Хорватия

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