Война с Украиной для России важнее футбола, – Портников

Футбол для россиян – лишь продолжение войны другими средствами. Не стало исключением и игра в четвертьфинальном матче сборных России и Хорватии. Особенно, частное видео хорватских футболистов произнесших: «Слава Украине!».

Истерика, которую устроили российские политики и журналисты после просмотра частного видео хорватских футболистов, еще раз продемонстрировала, что на самом деле россиян интересует не спорт, а война. А футбол для них – лишь продолжение войны другими средствами. Доказательство, что Россию все будут уважать – даже если ее власть и ее граждане будут совершать отвратительные преступления, пишет на страницах «Еспресо.TV» Виталий Портников.

Казалось бы, что должно интересовать людей после поражения собственной сборной в чемпионате мира? Разбор игры сборной? Обсуждение дальнейших перспектив? Но нет! Их интересует то, что хорватский футболист Домагой Вида сказал «Слава Украине!» на записи, которая появилась в социальных сетях.

В этих словах нет никакой очевидной политики. Так можно сказать про любую другую страну. И в ней уж точно нет ничего антироссийского – если только не знать, что твоя страна напала на Украину, что она с ней воюет, что она убивает ее граждан и оккупирует ее территории. Тогда, конечно, слова «слава Украине!» звучат как боевой клич. Но ведь, кажется, в России не признают, что с нами воюют? Их там нет?

Тем не менее, слова Виды становятся главной темой российских дискуссий, поводом для доноса в ФИФА. И ФИФА объявляет футболисту предупреждение – еще один позор этой организации, деятельность которой стала синонимом коррупции и двойных стандартов.

Футбольных мафиози не беспокоит, что они проводят свой чемпионат в стране, которая развязала войну против соседнего государства. Оккупирует территории. Пытает. Убивает. Незаконно содержит в тюрьмах. Бомбит мирных жителей в Сирии. Классическая страна-убийца. Но это – ерунда. Потому что спорт – он вне политики. А слова Виды – это политика! И эти мерзавцы хотят, чтобы мы поверили в эту ерунду!

Это не первый такой чемпионат позора. Предыдущие два состоялись в фашистской Италии в 1934 году и в авторитарной Аргентине в 1978 году. В обеих странах была жестокая тупая диктатура. Узурпировали власть. Преследовали политических противников. Пытали. Убивали. Но футбольная мафия на все закрыла глаза. Сразу же после чемпионата мира Муссолини напал на Эфиопию. Это была прелюдия ко Второй Мировой войне. После чемпионата мира в Аргентине военная диктатура стала готовиться.к нападению на британцев на Фолклендских островах. Это был один из самых опасных военных конфликтов конца ХХ века. Иначе и быть не могло.

Диктатор, которому дарят чемпионат, верит, что останется безнаказанным.

От позора 1934 года и 1978 года позор 2018 года отличается только одним – Путин уже ведет войну. Он получил индульгенцию на продолжение и расширение военных действий. На пытки. На убийства. На смерть. На бомбежки.

Многие из молодых россиян, которые сейчас радуются победам собственной сборной или переживают из-за незабитого пенальти, вскоре могут возвратиться домой в цинковых гробах. Но это – их собственный выбор. Нация, которая предпочитает единение вокруг футбола единению в борьбе против отвратительной диктатуры, не заслуживает исторического снисхождения. Просто потому, что она демонстрирует, что может быть единой, только вот преступления власти ее не интересуют. Более того, она их часто поддерживает – Крым же наш!

Сожаления вызывают граждане других стран, которые могут стать жертвами российской агрессии. Украинские военные гибнут просто в дни чемпионата. Британка погибла от действия «Новичка» в дни чемпионата. Не хочется даже предсказывать, что будет потом.

Кровь всех этих людей, всех сегодняшних и завтрашних жертв Путина – на руках руководителей ФИФА и апологетов «спорта вне политики». Даже если в силу своей коррумпированности или просто идиотизма они не способны это признать.

Виталий Портников, «Еспресо.TV»