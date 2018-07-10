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Зона "русского мира"

Тень хорватского «фашизма» над Москвой, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
10 июля 2018

Российская пропаганда потерпела очередное фиаско. На этот раз был развеян миф о всеобщей поддержке украинцами российской сборной на мундиале.

Местная пропаганда талдычит о большой поддержке российских футболистов в Украине, но неожиданным для кремлевского агитпропа стала искренняя поддержка украинцами хорватской сборной в игре четверть финала чемпионата против сборной Мордора. В итоге, разгорается новый скандал вокруг лозунга «Слава Украине!». Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Всего два слова разрушили последнюю выдумку агитпропа РФ о том, что вся Украина поддерживает российскую сборную по футболу и как россияне нашли «украинский след» в своем вылете из ЧМ.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: мундиаль, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, Хорватия

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