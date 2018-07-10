Подготовка саммита Трамп-Путин: российского террориста Прилепина ушли в отставку

Захар Прилепин уходит с должности заместителя командира батальона «спецназа армии» так называемой «Донецкой народной республики». Что говорит по этому поводу сам российский террорист Прилепин, и как отставку восприняли в России.

Известный писатель сообщил в интервью «КоммерсантЪ FM», что очень занят и вынужден больше бывать в Москве, однако окончательно свою работу в регионе не прекращает. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что российская власть более не нуждается в услугах Захара Прилепина в регионе.

На фронтах затишье. К тому же, батальон спецназа, где он замкомандира, переходит в ведомство ракетных войск. Эта область не является военно-учетной специальностью Захара Прилепина. Писатель продвигает идеи «русского мира» с самого начала конфликта на востоке Украины – с 2014 года. Ради этого он даже официально помирился с российской властью, ведь до этого был в левой оппозиции.

С декабря 2015 года Прилепин – советник главы «ДНР» Александра Захарченко. С октября 2016 года – заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии непризнанной республики. В феврале-марте этого года известный писатель сумел отвлечься от службы и поучаствовать в работе книжной выставки в Париже, где представил собственный публицистический цикл «Письма из Донбасса». Нет, он не покидает район конфликта окончательно, однако за четыре года накопилось много дел, нужно чаще бывать в Москве.

Дела у Захара Прилепина в столице действительно есть, и предостаточно. В частности, он принимает активное участие в кампании кандидата на пост мэра Москвы от левых сил Вадима Кумина – в качестве одного из руководителей штаба последнего.

Самое главное, конечно, не загруженность Захара Прилепина или необходимость чаще бывать в Москве. Понятно, что участие писателя в боевых действиях было символическим. Он, в первую очередь, осуществлял идеологическое сопровождение «Донецкой республики» и раскручивал положительный, романтический образ сопротивления.

Очень может быть, что это теперь не нужно, и в его услугах более не нуждаются.

Приоритеты изменились. Обращает на себя внимание тот факт, что в российских СМИ тема непризнанных республик в последнее время как-то сведена к минимуму. С одной стороны, это хорошо, значит, пока все тихо в регионе. Но с другой – можно сделать некий вывод, что внимание к этому направлению решено без нужды не привлекать. Возможно, это связано с предстоящими большими переговорами Путина и Трампа, ведь, видимо, придется идти на компромисс, в чем-то уступать, а к этому нелишне на всякий случай подготовить общественное мнение.

Нет, это еще не окончательная ликвидация проекта, но, можно так сказать, перенастройка сообразно текущим политическим реалиям. И что точно здесь не нужно российской власти, так это революционный левый романтизм Захара Прилепина. Приходит время больших циничных сделок, а не красивых и несбыточных идей. Прилепин уезжает в Москву и будет здесь бороться за социальную справедливость.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»