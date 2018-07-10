Хорваты и вата: Россия признает одержимость Украиной

В то время как Россия вылетела в четвертьфинале, Украина получила хороший шанс сыграть на ЧМ-2018, хотя и не в футбол. Впрочем, обо всем по порядку.

Сборная Хорватии не пропустила Россию в полуфинал ЧМ-2018. То есть поначалу вроде бы почти что пропустила, но затем жестоко продинамила: чуть поманила, закончив основное время со счетом 1:1, а дополнительное 2:2, и добила россиян в серии пенальти 4:3. При этом хорваты играли в явно неспешном темпе, сильно отличаясь от носившихся по полю россиян, – к этому отличию мы еще вернемся, и поначалу напоминали испанцев, о которых мы тоже еще поговорим, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

А потом передумали и не проиграли. Может быть, просто не смогли, а может быть, не захотели. В общем, не получилось.

А ведь поначалу многое говорило о том, что матч с хорватами станет очередным договорняком, совершенным на государственном уровне. Незадолго до матча российские банки, Сбербанк и ВТБ, на долю которых приходилась основная часть долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor – крупнейшей частной компании на Балканах – согласились на их реструктуризацию, путем передачи им части акций должника.

Сбербанку за долг в 1,1 млрд евро отошло 39% акций, а ВТБ, которому Agrokor задолжал около 300 млн евро (примерно 7%). Это имело важное значение для Хорватии: на Agrokor работает 60 тыс. человек, и ее крах вызвал бы рецессию в стране, так что был даже принят специальный закон для поддержки компании. Словом, все казалось решенным…. но вот сорвалось.

Поначалу россияне попытались было состроить хорошую мину, мол, «мы проиграли, но за нашу команду нам не стыдно», однако не сумели удержать на лицах подобающее выражение. Взрыв вызвал 9-секундный видеоролик, записанный после матча в раздевалке хорватской сборной защитником Домагоем Виду и членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем. Оба футболиста, ранее игравшие за киевское «Динамо», передали привет своей бывшей команде, а также всей Украине, причем Вида крикнул: «Слава Украине!».

На этом-то возгласе у россиян и сорвало крышу. Российские СМИ возопили о «скандале, учиненном хорватами,» и возжаждали их крови, намекая на возможную дисквалификацию за «политические заявления». ФИФА же, послушно взяв под козырек, начала расследование.

Впрочем, быстро выяснилось, что предъявить хорватам особо-то и нечего. Да, если бы они прокричали это на поле – все было бы иначе, а на раздевалку произвол ФИФА, давно уже пресмыкающейся перед россиянами, не распространяется. К тому же, что бы Вида ни думал о ситуации в Украине, о том, чей Крым и в какой степени куплены российские победы в 1/8 ЧМ, никаких мыслей по этому поводу он не озвучил.

А поблагодарить команду, в которой он играл и рос как игрок, и украинских болельщиков, славших ему СМС с поздравлениями – что может быть естественнее? Именно в таком духе и были выдержаны комментарии самого Виды и Федерации футбола Хорватии. Но, поскольку президент ФИФА Джанни Инфантино уж очень сильно хотел выслужиться перед россиянам, Виде все-таки вынесли «официальное предупреждение». Не вполне понятно, за что именно, хотя без каких-либо реальных последствий.

На этом околофутбольная часть истории и заканчивается. Дальше следует чистая политика.

Российский Ватанет продолжает бушевать и ждать, когда же Виду торжественно принесут в жертву, а перед Россией униженно извинятся. Поскольку ни того ни другого не происходит и даже не ожидается, то российский агитпроп изобретает версии об «осуждении» Виды – естественно, полностью лживые, что и обнаруживается при обращении к первоисточникам.

Зато опять же при обращении к первоисточникам, обнаружились восторги хорватского населения Боснии и Герцеговины, перемежаемые возгласами «Наш дом – Хорватия» и не вполне цензурными репликами в адрес БиГ. Но это уже к слову – к тому, что исторические судьбы Хорватии, вынужденной отбиваться от «братских сербских объятий», и Украины, пытающейся выставить за дверь российских мышебратьев, во многом схожи. И хорваты нас хорошо понимают.

А теперь о самом интересном: о том, как чудесно подставились россияне. Не обрати они внимания на официальном уровне на ролик Вида и Вукоевича – о нем бы уже благополучно забыли если не все, то большинство, а сетевая перебранка не в счет. И возможность отмолчаться у россиян была. В конце концов, ведь «Слава Украине» – «Героям Слава» является в Украине широко распространенным приветствием, имеющим также и официальный статус. Наказывать за него – примерно то же, что наказывать за «Здравствуйте!», усмотрев в пожелании здоровья попытку вторгнуться в личную жизнь. Мало ли, насколько здоров тот, к кому это приветствие обращено и насколько уместно говорить с ним на такие темы?

Но россияне решили устроить скандал на пустом месте, в очередной раз продемонстрировав свою болезненную фиксацию на Украине. И этот вновь так не вовремя вскрывшийся обсессивный синдром уже вызвал к ним встречные вопросы. Например, почему кричать «Слава России» можно, а «Слава Украине» нельзя? Отчего у ФИФА к Украине и к России такое разное отношение? Настолько разное, что в России, которая убивает украинцев, можно проводить ЧМ, а российским болельщикам можно скандировать «Слава России» прямо на стадионе, а не в раздевалке и не у себя дома, и это нормально, ФИФА никому не выносит предупреждений. А вот «Слава Украине!» сразу вызывает расследования и недовольство. Этот вопрос, к слову, задал в «Твиттере» политический комментатор Bild.

Но это не единственный возможный вопрос – и зря, ох зря россияне полезли открывать эту шкатулку Пандоры. Все участие россиян в ЧМ-2018 настолько сомнительно, что лучше бы, право, им не давать для лишних вопросов ни малейшего повода.

Напомню, что после того как в декабре 2010 г. право на проведение ЧМ-2018 было отдано России, ФИФА в 2015 г. накрыл коррупционный скандал. Но, несмотря на многочисленные доказательства многолетней и системной коррупции и на арест швейцарской полицией по представлению ФБР ряда высокопоставленных футбольных функционеров, дело спустили в целом на тормозах. Вопрос о проведении ЧМ-2018 в России, несмотря на явный коррупционный след, пересматривать не стали. Более того, ФИФА позволили сохранить лицо, приняв всерьез выводы ее собственного расследования, которое она провела в 2017-м и которое «подтвердило, что Россия не влияла на ход голосования по выбору места проведения чемпионата мира 2018 г.».

Не были услышаны и многочисленные призывы лишить Россию права на проведение ЧМ в связи с агрессией против Украины. А видеоролик-презентация логотипа чемпионата, размещенный на официальном YouTube-канале ФИФА, содержал карту России с включенным в нее Крымом. Карту вырезали, ФИФА официально извинилась, но чудеса вокруг ЧМ продолжились.

О том, что российские игроки находятся под воздействием допинга, заговорили чуть ли не с первых матчей. Правда, зрительное впечатление к делу не подошьешь. Но в сети появился анализ видеозаписей, с подсчетом километража пробега команд в течение матча. И тут обнаружились странные вещи: российские игроки бегали как заведенные, не обнаруживая от матча к матчу ни малейших признаков усталости.

Они пробежали 146 км против 137 км в матче с испанцами, 148 км против 139 км в матче с хорватами, 118 км против 105 км – с саудитами, 115 км против 110 км – с египтянами. И только с уругвайцами россияне бегали почти на равных: 98 км против 101 у Уругвая. Но все-таки тоже не совсем на равных, потому что было удаление на 36 минуте, и, соответственно, один из игроков километров 8-9 не добежал, к тому же второе место обеспечивало более удачную сетку матчей и матч в «Лужниках».

Как это возможно? А вот угадайте. Для облегчения задачи можно добавить к этому уравнению поведение ФИФА, которая на нынешнем ЧМ замкнула на себя весь допинг-контроль, хотя до этого на чемпионатах мира работали наблюдатели WADA. Но сейчас ФИФА все делает самостоятельно, без внешних экспертов. Добавим к этому и другие странные совпадения – например, снижение «Газпромом» цены газа для Испании в четыре раза, совпавшее с проигрышем испанской сборной. В самой Испании уже открыто говорят, да и пишут, что сборную подкупили, причем подкуп шел на государственном уровне. Называется и примерная сумма в 75 млн евро.

Словом, российские успехи на ЧМ-2018 (а дойти до четвертьфинала для России – это уже успех) висят на очень тонком волоске. Можно конспирологично допустить и то, что матч с хорватами тоже планировался как договорной, но игроки сборной Хорватии договорняк сорвали. О договорняке говорят и нежданная щедрость российских банкиров, и то, что анонсированное побоище хорватских, сербских и российских фанатов так и не состоялось. Вероятно, в Кремле, откуда координируются такие действия, были уверенны в победе, и дали фанатам команду «отставить».

Самое главное, что такие вещи неизбежно всплывают рано или поздно. И сейчас россияне дали Украине шанс поспособствовать тому, чтобы первые подарки для России всплыли еще до конца ЧМ. Россияне очень хотят скандала? Прекрасно, дадим им желаемое! Украинскому МИДу и ФФУ самое время попросить разъяснений у ФИФА: отчего это крик «Слава России» – легальный, а украинцам и им симпатизирующим кричать «Слава Украине» – строго запрещено? Это ли не дискриминация, против которой ФИФА якобы борется? Или великодержавный шовинизм дряхлеющей, но все еще ненасытной империи для функционеров организации, более приемлем, нежели всплеск национального самосознания этой империей разбуженного?

Заодно можно поинтересоваться и тем, как сочетаются с ЧМ в России война на Донбассе и российское участие в ней, проведя к случаю пресс-конференцию очередных бурятских шахтеров, нечаянно оказавшихся в Украине в подбитых танках. Поинтересоваться мнением Инфантино о голодающем Сенцове – опять-таки в связи с выкриками «Слава России». Это ведь как лавина, тронешь один камешек – и пойдет поток. Так вот – самое время тронуть. Еще лучше – пнуть. А то футбольный праздник для россиян что-то слишком уж затянулся.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»