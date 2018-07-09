Украинцу Панову в Крыму выносят суровый приговор за вымышленную диверсионную деятельность

В тоже время украинскому консулу позволили навестить осужденного по сфабрикованному делу о шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Сторона обвинения запросила для обвиняемого в подготовке диверсий на территории Крыма гражданина Украины Евгения Панова 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом стало известно после прений в так называемом «Верховном суде» оккупированного Крыма по уголовному делу в отношении Панова, сообщает «Громадське Радио».

Во время прений прокурор Эсвет Фурмамбетов заявил, по его мнению, вина Панова «доказана полностью и запросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Евгений Панов выступил с заключительным словом, в котором настаивал на своей невиновности.

«Есть политические мотивы. Мне не в чем оправдываться. Я никаких законов не нарушал, несмотря на мою политическую позицию. При таких обстоятельствах вменяемого преступления — меня необходимо расстрелять», — сказал подсудимый.

Поддержать Евгения приехала его мать — Вера Котелянец. Однако судебные приставы не пустили ее в здание суда.

Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00.

«Крымская правозащитная группа» напоминает, что в деле Панова были зафиксированы пытки, психологическое давление, фальсификация доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

Евгений Панов, как другие граждане Украины, которые стали фигурантами дел о «диверсантах», по мнению правозащитников, являются жертвами политически мотивированного уголовного преследования.

Жителя Запорожской области Евгения Панова ФСБ Крыма обвиняет по статье 281 УК РФ – подготовка диверсии. Так же ему добавили еще две статьи, 222 часть 3 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ст. 226.1 части 3 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения).

Его называют организатором террористического акта, который якобы был предотвращен силами ФСБ Крыма.

Российские спецслужбы утверждают, что в ночь на 7 августа 2016 года, в районе города Армянск была якобы обнаружена группа диверсантов, при задержании которой погиб сотрудник ФСБ.

«На месте боестолкновения были обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», – говорилось в сообщении ФСБ.

Сам Панов утверждает, что его похитили сотрудники ФСБ на нейтральной территории пропускного пункта «Чонгар».

В тоже время украинскому консулу Геннадию Брескаленко удалось увидеться с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко. Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия, передает «Укринформ».

«Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО «Лефортово» отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года … Передает всем привет. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда его предоставят – неизвестно», – рассказала она.

4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал. Его защита пытается обжаловать приговор.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенкозадержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Адвокат Дмитрий Динзе отмечал, что его подзащитный Панов, бывший сотрудник АЭС в Запорожье, приезжал в Крым, чтобы подрабатывать там частным извозом.

«Громадське Радио»