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Новости

В Крыму установился «мертвый сезон» – туристы отсутствуют

«Крым.Реалии»
09 июля 2018

На курортах Крыма из-за оккупации и аннексии России установился «мертвый сезон». Места отдыха пустуют. Причина в отсутствие украинских и российских туристов.

Россияне не едут в Крым на отдых. Как заявляют сами крымчане – причина в нищета российского населения и отсутствие украинских туристов. Об этом говорится в видео сюжете опубликованном «Крым.Реалии»

«Сидим, никого нет, люди обнищали, им не до отдыха», – сообщила крымчанка.

Крымчанка — о жизни на аннексированном полуострове. Откровенно…

Опубліковано Крым Реалии Вівторок, 11 липня 2017 р.

«Раньше когда в Украине были, мы так не сидели, у нас паломничество было», – добавила крымчанка.

«Крым.Реалии»

Tags: крым, Россия, туристы, Украина

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