Разгорается скандал вокруг лозунга «Слава Украине!»

Украинское посольство в Лондоне отреагировала на комментарии британские масс-медиа называющих лозунг «Слава Украине!» – «националистическим». В тоже время хорватская сборная уволила с должности помощника тренера Вукоевича, который скандировал лозунг «Слава Украине!» в записанном после матча Хорватия-Россия видео.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим».

«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что «Слава Украине» означает «Glory to Ukraine» – это патриотическое выражение вроде «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша будет Польшей». Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» – заявили дипломаты в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) July 9, 2018

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию – и после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!».

The Sun написала, что это выражение «скандирует украинская армия и националистические течения, которые противостоят российским территориальным претензиям к стране».

Independent назвала украинский лозунг «популистской фразой, которая продолжает использоваться многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, Россия аннексировала Крым и вспыхнул конфликт на востоке Украины».

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже Огнена Вукоевича уволили с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислили из состава делегации на ЧМ-2018 из-за видео с возгласом «Слава Украине!» Об этом сообщила Федерация футбола Хорватии.

«Огнен Вукоевич был освобожден от исполнения обязанностей помощника тренера сборной хорватской национальной команды по решению руководства Хорватской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, футболиста лишили аккредитации на Чемпионате и уволили с должности наблюдателя от сборной.

«Хорватский футбольный союз извиняется перед российской публикой за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления», – говорят в организации.

Сообщается, что футболисты «никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций», но «к сожалению, оставили место для таких толкований».

«Украинско-Российское обозрение»