Разгорается скандал вокруг лозунга «Слава Украине!»

Украинское посольство в Лондоне отреагировала на комментарии британские масс-медиа называющих лозунг «Слава Украине!» – «националистическим». В тоже время хорватская сборная уволила с должности помощника тренера Вукоевича, который скандировал лозунг «Слава Украине!» в записанном после матча Хорватия-Россия видео.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим».

«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что «Слава Украине» означает «Glory to Ukraine» – это патриотическое выражение вроде «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша будет Польшей». Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» – заявили дипломаты в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) July 9, 2018