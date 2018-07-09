Британка отравившаяся «Новичком» умерла в больнице

В результате отравления российским нервно-паралитическим веществом «Новичок» двое граждан Британии оказались в реанимации. Сегодня в больнице, в следствии отравления, скончалась британка.

44-летняя Дон Стерджесс, отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери в Великобритании, умерла. Об этом пишет «Reuters».

Полиция пыталась выяснить, каким образом Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули контактировали с предметом, зараженным «Новичком».

О случившемся проинформировали семью Стерджесс. С ее родственниками работают сотрудники специальных служб.

Ранее в полиции сообщили, что британская пара отравилась веществом «Новичок» в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом.

44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери были госпитализированы в районную больнице Солсбери, где раньше лечились Сергей и Юлия Скрипаль.

В полиции отметили, что новое отравление произошло не из-за спланированного покушения. Британская власть не обвиняла Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, которые остались от первого отравления.

Поиски флакона или другого сосуда, содержащего химическое вещество, которым отравились два человека в Эймсбери, могут длиться несколько недель или даже месяцев.

В то же время глава МВД Британии Саджид Джавид призвал Россию объяснить новое отравление «Новичком» британцев в графстве Уилтшир.

МИД РФ считает новое отравления в Британии «грязной политической игрой».

Ранее в больницу Солсбери за медицинской помощью обратился полицейский в связи с новым отравлением двух людей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Врачи не обнаружили у него признаков отравления этим веществом.

«Reuters»