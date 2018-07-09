В России обвинили Украину в бедственном положение крымчан

В первую очередь в России заявляют, что непризнание Украиной так называемого «референдума» имеет «самые негативные последствия для жителей» оккупированного полуострова.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти и украинские националисты причастны к дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму, потому что не признают так называемый «референдум». Об этом он сказал на заседании в Севастополе 9 июля, передает «ТАСС».

По его словам, сохраняется «угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации».

Патрушев уверен, что это связано с «деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины», а также с якобы агрессивной деятельностью украинских националистов, которые не принимают «волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией».

Кроме того, российский чиновник заявил, что к росту преступлений экстремистского характера на полуострове причастен «Меджлис» крымскотатарского народа и именно его «радикально настроенные» лидеры якобы высказывают готовность к диверсиям и терактам.

Он добавил, что с прошлого года в Крыму «выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесено 1200 актов прокурорского реагирования, возбуждено 12 уголовных дел».

Также Патрушев считает, что рынок труда на оккупированном полуострове страдает от «неэффективного контроля миграционных потоков».

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

«ТАСС»