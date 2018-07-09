Россия продолжает нагнетать обстановку в акватории Азовского моря

В течение последних суток на Азовском море ФСБ России останавливала для досмотра несколько иностранных торговых судов шедших в порта Украины.

Россия 8-9 июля не задерживала никаких судов в Азовском море, а только останавливала для осмотра, что является законным. Об этом «Украинской Правде» сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя заявление заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид о задержании ФСБ России 7 судов на Азове.

«На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание», – сказал он.

Слободян подчеркнул, что упомянутые 7 судов представители береговой охраны РФ останавливали для осмотра.

«В данном случае РФ продолжает осматривать суда, идущие в и из украинские порты на Азовском море. В этой ситуации мы заложники Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года», – пояснил Слободян.

Он уточнил, что согласно этому соглашению, Азовское море является морем внутреннего пользования для Украины и России.

«Поэтому любая из сторон может свободно передвигаться по всему бассейну моря и соответственно осматривать те суда, которые вызывают подозрение, или по каким-то другим причинам. Другое дело, что сейчас РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину. Но они не задерживают эти суда, они их просто осматривают, после чего суда следуют дальше своим курсом. Формально россияне ничего не нарушают», – сказал Слободян.

Он добавил, что Украина знает обо всех осмотрах, документирует их и передает информацию в правоохранительные органы и в соответствующие министерства и ведомства.

По словам Слободяна, из упомянутых семи, 3 суда двигались с Украины, а 4 – в Украину (из них два уже пришли, два придут в ближайшее время).

Он добавил, что также осматривает суда, идущие в Россию или из России, и Украина.

«Мы проверяем те суда, которые следуют рекомендованными курсами, или те, которые находятся вблизи от берега материковой Украины. Но наши мощности сил морской охраны существенно уступают мощностям погранслужбы РФ», – сказал Слободян.

Он не смог назвать, сколько судов проверила Украина.

«За эту неделю не скажу, но за прошлую наш корабль «Балаклава» нес службу в акватории Черного моря, и за 5 дней было проверено 63 суда, которые двигались в ли с РФ», – подытожил Слободян.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила о задержании ФСБ России судов на Азововском море. Сегодня 9 июля Федеральная служба безопасности России задержала в Азовском море 7 торговых судов, которые шли в Украину. Об этом в ходе согласительного совета 9 июля сообщила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

«Сегодня ФСБ России в Азовском море задержала 7 торговых судов, шедших с/в Мариуполя и Бердянска», – сказала она.

Сыроид добавила, что несколькими днями ранее ФСБ России задержала 4 судна.

«Эта угроза была предусмотрительной, но с ней никто не работал. Эта угроза означает только увеличение военной агрессии. Это продолжение войны. И сегодня эти факты свидетельствуют о том, что фактически президент и правительство ничего не делали для того, чтобы предупредить или хотя бы и уменьшить эту угрозу. Это персональная ответственность президента как главнокомандующего», – сказала Сыроид.

Как сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко в Facebook, 7 судов ФСБ перехватила не 9-го, а 8-го июля.

«8 июля с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, идущих к/с Бердянску или Мариуполю (район перехвата отмечен на Карте 1 желтым маркером). Еще одно судно было перехвачено около 1:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе», – написал он.

Щодо кризи в Азовському морі (88) — за добу берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в морі 7 (сім)… Опубліковано Andrii Klymenko Неділя, 8 липня 2018 р.

По данным Клименко, речь идет о суднах из Румынии, Хорватии, Швейцарии, Турции, Ливана, Египта и Украины.

«Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит», – подытожил Клименко.

«Украинская Правда»