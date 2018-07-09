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Новости

В Одессу прибывают иностранные военные для участия в учениях Sea Breeze 2018

«Думская»
09 июля 2018

Уже прибыли военнослужащие США, Британии и Болгарии, ожидается прибытие военных Турции, Грузии, Молдавии, Румынии и Канады для участия в совместных военных учениях.

Четырехмоторный турбовинтовой гигант А400 Atlas королевских ВВС Великобритании доставил в Одессу бойцов морского спецназа для участия в совместных военно-морских учениях Sea Breeze-2018. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Британские боевые пловцы – это военнослужащие Special Boat Service (Особой лодочной службы).

Сообщается, что британцы прибыли на самолете Airbus A400 вечером воскресенья.

Также 9 июля в Одесский порт зашел болгарский корвет «Бодри», построенный в СССР малый противолодочный корабль проекта 1241.2 «Молния-2».

Болгарский корвет «Бодри».

7 июля в Черное море вошло флагманское судно ВМФ США USS Mount Whitney, а днем ранее эсминец флота США USS Porter.

Болгарский корвет «Бодри» на входе в одесский порт.

Кроме того в Украину прибудут судна ВМФ Румынии и Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы и отряды специального назначения и водолазы из Канады.

USS Mount Whitney.

Sea Breeze являются ежегодными украинско-американскими учениями.

USS Porter.

В этом году они пройдут с 9 по 21 июля. Участники Sea Breeze отрабатывают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.

А400 Atlas заходит на посадку.

В 2017 году в учениях приняли участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тысячи человек.

А400 Atlas на посадке.

С украинской стороны в мероприятиях Sea Breeze, кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, приняли участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

А400 Atlas – пробег по взлетно-посадочной полосе.

Учения прошли в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

«Думская»

Tags: Sea Breeze, Болгария, Великобритания, Грузия, Канада, Молдова, НАТО, Румыния, США, Турция, Украина

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