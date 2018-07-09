Кремль и Белый дом готовят совместное заявление по итогам саммита Трампа и Путина

По данным российских источников Кремль передал в Белый дом проект совместного заявления лидеров двух стран по итогам планируемого хельсинкского саммита Трампа и Путина.

Москва передала Вашингтону проект совместного заявления президентов России и США, которое Владимир Путин и Дональд Трамп могут озвучить 16 июля. Об этом пишет российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Изначально для проведения саммита Путина и Трампа рассматривали Вену, но высокопоставленные представители американской администрации настояли на его переносе в Хельсинки, говорят собеседники «КоммерсантЪ» в госструктурах РФ, США и ряда европейских стран.

Один источник предположил, что в Белом доме возмущены тем, что Австрия не выслала российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» (из Финляндии выслали одного россиянина); два других добавили, что в Хельсинки легче обеспечивать безопасность.

Меры безопасности во время саммита будут серьезными: движение в городе частично перекроют, в центре не будет работать мобильная связь.

Переговоры двух лидеров пройдут в рабочей резиденции президента Финляндии. Путин прибудет в Хельсинки из Москвы после финала Чемпионата мира по футболу, а Трамп – из Шотландии. 11-12 июля американский лидер примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, 13 июля посетит Лондон, а в Шотландии он собирается играть в гольф (14-15 июля).

В Москве и Вашингтоне прорывов от встречи Трампа и Путина не ждут.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что «сам факт проведения встречи может считаться достижением» – хотя и не исключил конкретных договоренностей.

Помощник российского президента Юрий Ушаков считает, что президенты могут принять совместное заявление, которое «обрисует дальнейшие шаги сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене».

Два источника «КоммерсантЪ» в госструктурах США рассказали, что российская сторона передала американской проект этого заявления – и в Вашингтоне его сейчас рассматривают.

По словам одного из собеседников, в 2-страничном документе говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами РФ и США, развитии экономических связей и продвижении контактов между людьми. Сотрудничество двух стран названо факторов региональной и мировой стабильности.

И якобы Вашингтон готов взять за основу российский проект совместного заявления, но американской стороне важно, чтобы либо в декларации, либо в отдельном документе, либо даже на уровне устного заявления была отражена озабоченность Белого дома по поводу вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года и прозвучали гарантии, что впредь такого не повторится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях заявил, что Путин готов повторить, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Обозреватели считают, что лидеры России и Соединенных Штатов коснуться ситуаций в Сирии и Украине.

По словам источников «КоммерсантЪ», кроме подтверждения важности реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе стороны вряд ли что-то озвучат.

«КоммерсантЪ»