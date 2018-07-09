Глупый инфантильный Запад сам плывет в руки Путину, – Муждабаев

Запад прогибается под Путина становясь его главной опорой в мире. В Европе плохо понимают какие именно угрозы несет миру путинский режим.

Инфантилизм, расслабленность и плохое понимание мировой обстановки делает Запад беззащитным перед русской угрозой. Об этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

«На дурака не нужен нож» – помните? То же самое можно сейчас сказать про западные общества, точнее про их большую часть: инфантильные, расслабленные, не понимающие, что творится вокруг, не осознающие реальность русской угрозы, как когда-то их предки не осознавали реальность гитлеровской. Доходит очень медленно, до некоторых не доходит совсем. Вот какой пост опубликовал сегодня фотограф из РФ Зураб Джавахадзе, который снимал ЧМ в Мордоре:

«Шведам настолько понравилось в России, что перед стадионом в Самаре они устроили шествие и скандировали: «Спасибо Россия!». Ну а один шведский болельщик пришел на трибуну в майке с изображением Владимира Путина, и надписью: » Самый вежливый из людей».

Считаю, что после этого ЧМ, надо заслать зеленых человечков в Швецию, вырвать ее из лап загнивающего Запада, и присоединить к России.

Чтобы шведы не переставали благодарить Россию, и стали её неотъемлемой частью».

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Зураб грузин, и понимает, а эти – нет. Совсем. О «глупых пингвинах» Путина на Западе – в этом моем свежем ролике.

А что ты думаешь об этом? Пиши в комментариях.

Айдер Муждабаев, YouTube