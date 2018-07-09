Третья мировая война: американский ответ на российские танки

Американские боевые машины завтрашнего дня будут практически неуязвимы для противотанкового оружия и смогут быстро преодолевать любое бездорожье.

Четыре года назад Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США запустило программу под названием Ground X-Vehicle Technology (GXV-T) и привлекло к ней самых технологически продвинутых подрядчиков. Как отмечает New Atlas, эта инициатива имеет очень амбициозную задачу – позволить американским военным выйти за рамки нынешней парадигмы наземных боевых действий. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Юрий Вишневский.

Под парадигмой, подлежащей слому, имеется в виду постоянно усиливающаяся вендетта между танками и противотанковым оружием. В разных странах продолжает создаваться все более мощное оружие для поражения танков. В ответ разработчики танков должны защищать их все более толстой броней – до такой степени, что главный боевой танк армии США M1A2 Abrams имеет ошеломляющую массу 65 т. Как следствие, использование армией современного танка сталкивается с многими проблемами – от сборки, технического обслуживания, развертывания и вплоть до применения в бою. Эти танки трудно назвать проворными и поворотливыми, а их огромная масса может повредить или разрушить дороги и мосты.

Программа GXV-T направлена на то, чтобы в поисках превосходства в битве обойтись без тяжелых, но все равно слишком уязвимых бронированных машин. DARPA работает над созданием более мелких, легких, проворных, простых в эксплуатации транспортных средств, располагающих иными, более надежными способами защиты и выживания на поле битвы, чем массивные доспехи, и гораздо менее уязвимыми для противотанкового оружия. В конце июня представители GXV-T продемонстрировали шесть уже разработанных подрядчиками DARPA замечательных технологий, которые будут применяться в быстрых боевых машинах завтрашнего дня.

Колеса-трансформеры

Как известно, круглые колеса позволяют транспортным средствам двигаться с наибольшей эффективностью по гладкой дороге, гусеницы же обеспечивают максимальную проходимость в условиях бездорожья. Группа из Национального центра робототехнических разработок (National Robotics Engineering Center) Университета Карнеги–Меллона сконструировала гусеничное колесо RWT (Reconfigurable Wheel Track), которое способно трансформироваться из одного вида в другой простым нажатием кнопки.

В одном виде RWT представляет собой достаточно традиционное колесо круглой формы, которое вращается вокруг своей оси. При переключении в другой вид колесо приобретает треугольную форму, его ось фиксируется, и резиновая гусеница движется по специальным каткам. Процесс трансформации колеса из одного вида в другой занимает всего 2 секунды.

Внутриколесный электродвигатель

Специалисты компании QinetiQ разработали электродвигатель, который помещается внутри барабана стандартного военного 20-дюймового колеса. Этот двигатель имеет встроенную трехступенчатую передачу и обеспечивает быстрое ускорение, маневренность как на грубой, так и на гладкой поверхности, а охлаждается он при помощи жидкости тормозной системы.

Как отмечает сайт Army Technology, такое технологическое решение значительно снижает вес платформы и открывает ряд новых возможностей для проектирования транспортных средств. Можно повышать мощность и маневренность боевой машины, оснащать ее дополнительным вооружением или увеличивать экипаж.

Адаптирующаяся подвеска

Система METS (Multi-Mode Extreme Travel Suspension), разработанная компанией Pratt&Miller, позволяет транспортному средству двигаться по бездорожью с высокой скоростью, моментально адаптируясь к изменениям ландшафта. Она состоит из стандартных 20-дюймовых колес, установленных на независимой регулируемой подвеске. В режиме обычной подвески система METS имеет ход около 15 см и эффективно гасит удары при наезде на камни или попадании в ямы. Но когда транспортное средство вынуждено двигаться по совсем грубому ландшафту, подвеска переводится в режим с высоким ходом, который дает каждому колесу колоссальные 1,83 м пролета: 107 см вверх и 76 см вниз от базовой точки.

Благодаря этому транспортное средство, оборудованное системой METS, способно двигаться практически по любой поверхности, удерживая кабину в горизонтальном положении. А достаточно высокое быстродействие этой системы позволит ему «приседать» и уворачиваться от ракет, крупнокалиберных пуль и снарядов.

Виртуальные окна

Не секрет, что окна являются одними из самых уязвимых мест любой бронетехники. Поэтому компания Honeywell International разработала систему, которая позволяет полностью избавиться от окон. Водитель, находящийся внутри кабины, смотрит на окружающий мир через специальные очки виртуальной реальности. Система отслеживает движения глаз и головы водителя, обеспечивая ему угол обзора в 360 градусов, и создает эффект полной прозрачности кабины.

Недавно уже были проведены полевые испытания этой системы. Они показали, что водители, использующие технологию виртуального окна, действуют ничуть не хуже, чем в традиционных условиях, и проходят тестовые трассы без заметного снижения скорости движения транспортного средства.

3D-модель ландшафта

Компания Raytheon BBN Technologies разработала систему V-PANE (Virtual Perspectives Augmenting Natural Experience), которая представляет собой графический процессор пятого поколения. Используя сигналы не только в видимом, но и в инфракрасном световом диапазоне, поступающие от сети синхронизированных камер и лазерных сканеров, V-PANE создает внутри компьютера точную трехмерную модель ситуации (включая само транспортное средство и окружающую местность) в режиме реального времени.

Это дает водителю возможность взглянуть на ситуацию с различных точек зрения. В том числе со стороны противника и с высоты птичьего полета. Можно предположить, что трехмерная модель местности будет полезна и командованию при планировании операций, для определения наиболее вероятных направлений наступления врага и т. п.

Подсказчик-автопилот

Национальный центр робототехнических разработок Университета Карнеги–Меллона, придумавший колеса-трансформеры, создал еще и систему ORCA (Off-Road Crew Augmentation). Она использует множество камер и датчиков для того, чтобы в режиме реального времени выбрать максимально безопасный и быстрый маршрут движения транспортного средства по бездорожью. Однако ORCA способна не только подсказывать водителю, но и взять управление транспортным средством на себя: в систему встроены функции автоматического вождения.

Испытания ORCA показали, что благодаря этой системе транспортные средства быстрее проходили сложные маршруты. Но дело не только в скорости. Команда, проводившая тестирование, смогла почти полностью избежать пауз, которые обычно необходимы для определения дальнейшего маршрута. В случае ведения боевых действий такие паузы чреваты гибелью.

Перспективы для Европы

Все перечисленные здесь технологии находятся еще в стадии разработки. Тем не менее представитель DARPA майор Амбер Уокер подчеркивает: «DARPA в восторге от прогресса, достигнутого на сегодняшний день в программе GXV-T, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с подрядчиками для воплощения этих технологий в машинах завтрашнего дня».

Понятно, что американцы создают боевые машины будущего не для войн на своем континенте. Можно предположить, что такими машинами будут оснащаться войска быстрого реагирования, готовые к переброске в любую горячую точку в какой-либо части света. Но помимо этого, такие машины могут поступить и на американские базы в восточноевропейских странах НАТО.

Сейчас американцы уже имеют неоспоримое и непреодолимое преимущество над войсками РФ в системах противотанковых вооружений. Но Пентагон знает, что это не остановит Кремль, который запросто пожертвует тысячами жизней своих военных. Американцы хотят минимизировать риск для каждого своего солдата, поэтому намерены создать такие боевые машины, которые будут практически неуязвимы для противотанкового оружия и превзойдут любые танки в мире по маневренности и скорости. Кремлю в этой технологической гонке не светят никакие перспективы, кроме поражения.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»