Плохие новости для мира: Трамп – завоеватель!

Президент США Дональд Трамп, как оказалось, весьма воинственный деятель. В начале своего президентства он готовил ряд военных операций против других стран.

По данным источников агентства The Associated Press, с самого начала своего президентства он пытался организовать военное вторжение в Венесуэлу. Сразу несколько приближенных Трампа рассказали, что он просто требовал объяснить ему во всех подробностях, почему США не могут напасть на Венесуэлу, оккупировать ее и поменять там режим, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

По мнению действующего американского президента, ничего особенно страшного в этом не было бы. Логика у него такая: американские войска участвуют в боевых действиях по всему миру, иногда – очень далеко от родных берегов. Например, в Сирии. Так почему же нельзя их применить ради хорошего дела в почти соседней для США Венесуэле?

«Люди там страдают и умирают. У нас много разных способов воздействия на Венесуэлу, включая и военные», – сказал летом прошлого года Трамп.

На бывшем госсекретаре Рексе Тиллерсоне, который стоял рядом с президентом, в этот момент лица не было.

Владимир Падрино – министр обороны Венесуэлы – тогда назвал эти заявления Трампа «актом безумия» и «высшей степенью экстремизма». В каком-то смысле я его понимаю. Министру, конечно, не хотелось бы проверять свои таланты полководца на американской армии. Его намного больше устраивает положение, когда он может спокойно обворовывать свою страну и не нести за это ответственность. Воевать против США он совсем не хочет.

Ну интересно в этой истории не то, что Трампа заинтересовала возможность вторжения в Венесуэлу, а то, что он прям много месяцев подряд продвигал эту тему, надеясь получить согласие своей администрации на маленькую победоносную войну.

Он лишь недавно немного успокоился, когда начались серьезные переговоры с Ким Чен Ыном. Сейчас президент США отвлекся на этот сюжет.

Но очень сложно сказать, полностью ли он отказался от идеи напасть на Венесуэлу.

Важно еще и вот что: Трамп одновременно хочет вернуть на родину американские войска из Европы и с Ближнего Востока. А вот это уже полностью соответствует интересам Владимира Путина! Он очень хочет, чтобы военный союз между США и Европой был разорван. Кроме того, Кремль не против, чтобы американцы ушли из Сирии и Ирака, где у Москвы свои интересы.

Более того, война против Венесуэлы тоже может оказаться на руку Путину. Во-первых, Венесуэла – крупнейший экспортер нефти. Если она даже на время уйдет с мирового рынка, цены на нефть и газ резко вырастут. А во-вторых, такая война соответствовала бы главной, стратегической внешнеполитической задаче Путина, который хочет отомстить Западу вообще и Америке в первую очередь за развал Советского Союза.

Помните, он этот развал назвал главной геополитической катастрофой XX века? Для него это личный вопрос. Так вот: чтобы отомстить, ему нужно разрушить американские и европейские союзы, подорвать ценности Запада и лишить его морального превосходства над остальным, не очень демократическим миром.

В этом смысле нападение США на Венесуэлу – это то, что нужно. Вся Латинская Америка тут же начнет ненавидеть Вашингтон. Либеральные европейцы тоже от него отвернутся. В самой Америке начнутся антивоенные демонстрации и марши, расшатывающие стабильность страны.

Бюджет США будет вынужден тратить колоссальные деньги на военные расходы, но при этом все на годы забудут о возможном сотрудничестве Дональда Трампа и России во время предвыборной кампании 2016 года.

Да, Россия потеряет какие-то деньги на продаже военной техники в Венесуэлу. Но это пустяки. К тому же, у Каракаса сейчас денег нет, платить он все равно не может. В общем, для Путина и даже для Трампа американское вторжение в Венесуэлу было бы не самой плохой историей.

Но в любом случае, никаких серьезных действий в этом направлении в ближайшие пару недель ожидать не надо. Трамп и Путин 16 июля встречаются один на один в Хельсинки. Думаю, они везут друг другу предложения насчет того, куда ввести войска и с кем повоевать.

Всему миру следует ждать очень плохих новостей после завершения этого саммита. Особенно неприятными эти новости могут оказаться именно для жителей США, чьи интересы Трамп последовательно сдает врагам свободы и демократии по всему миру.

Иван Яковина, «Новое Время»