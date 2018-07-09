Новый компромат на Россию. Как мир готовится к встрече Трампа и Путина

Новый компромат на Россию в западных СМИ – по данным источников The Guardian, самый крупный спонсор Brexit Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с российским послом Александром Яковенко.

Сам предприниматель отвергает получение какой-либо финансовой помощи от Москвы. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что такой поток негатива напрямую связан с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Москву неоднократно пытались «пристегнуть» к Brexit, как и ко всему плохому, что происходит на Западе. Однако прямых доказательств не было. Их нет и сейчас – есть лишь предположения и неподтвержденная информация. Однако в последнее время сложился такой порядок вещей, что в серьезных аргументах необходимости нет: если нужно Россию наказать, значит, наказывают. Нет же прямых подтверждений вмешательства в американские выборы, но это не мешает Вашингтону вводить санкции. Для Европы и Америки Путин – плохой парень, который атакует западные ценности и разваливает демократию.

Теоретически, может быть, российский посол Александр Яковенко действительно 11 раз встречался со спонсором Brexit Арроном Бэнксом. Но это не означает, что Кремль финансирует развал Евросоюза. Тем более, таким оригинальным способом – направляя на это доходы от приватизации АЛРОСА.

Между тем, обращает на себя внимание то, что Лондон решил пока не наказывать Москву за новую химическую атаку под Солсбери, а пожелал разобраться, так как уверенности нет. В целом, и это даже несколько странно, – реакция на событие более чем спокойная. Может, Вашингтон попросил не обострять ситуацию накануне саммита.

Но вот новая порция компромата, видимо, будут и другие. Очевидно, кто-то очень хочет испортить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Есть и другие интересные истории. В России побывала группа американских сенаторов. Они увидели, что экономика России явно не разорвана в клочья, Путин использует политику санкций для укрепления собственных позиций, а российская официальная пропаганда обвиняет во всех бедах враждебное западное окружение. И что же сенаторы? Теперь они считают, что Россию нужно наказывать как-то по-другому. Кстати, они не исключают того, что произойдет новое российское вмешательство – на этот раз в выборы в Конгресс в ноябре.

Россия нужна в образе врага, в качестве пугала.

Конечно же, мы даем повод и сами, как можем, ухудшаем свой имидж на международной арене. На этот счет даже есть некоторое неформальное объяснение – мы стали такими не сами по себе, а потому что нас не любят. Мы так защищаемся. На Западе же не хотят слышать нашу точку зрения, уважать наши интересы, – вот и получают.

Все это зашло так далеко, что даже факт разговоров с российским послом превращается в серьезную проблему для того, кто с ним беседует. В таких условиях и с таким противодействием непонятно, как Трамп намеревается улучшать отношения. Тем более, остается еще целая неделя – еще есть время, и многое можно устроить. Но, тем не менее, у американского президента есть исторический шанс попытаться остановить все это, услышать российскую позицию. Он бы мог, например, сказать – мы вас вернем в элитный мировой клуб, будем вместе решать проблемы, но вы, допустим, победите коррупцию, создадите прозрачную политическую систему и многое другое, чтобы не было соблазна в выборы вмешиваться. Однако прорыва никто не ждет. Слишком много взаимных проблем накопилось. Вот и в Brexit опять обвиняют.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»