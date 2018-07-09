Рашагейт: расследование вмешательства России в президентские выборы в США

На прошедшей недели одним из знаковых события произошедших в США был предварительный отчет о расследование вмешательства России в президентские выборы в США предоставленный комитетом по разведке и национальной безопасности Конгресса США.

Во вторник, 3 июля, сенатский комитет по разведке опубликовал предварительный отчет о своем политическом расследовании Рашагейта. Я уже писал об этом, – подчеркивает на своей странице в Facebook Игорь Азейберг, – но объясню еще раз на всякий случай.

Конгресс и его комиссии не ведет уголовные расследования, их расследования являются политическими. Поэтому результатами любого расследования в Конгрессе не могут стать обвинения и судебные приговоры. Результаты расследований парламентариев могут выражаться в политических решениях, например, в рекомендациях о том, что нужно сделать, чтобы не были повторно допущены какие-то ошибки и просчеты, рекомендация об увольнении того или иного чиновника (Палата Представителей имеет право инициировать процесс импичмента любого государственного чиновника – министра, судьи и т.д.), законодательная инициатива с целью принятия закона, который мог бы помочь предотвратить возникновение ситуации, ставшей причиной расследования.

Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных новостях, находившихся в центре внимания в США и в ведущих американских… Опубліковано Igor Aizenberg П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Уголовными расследованиями на федеральном уровне занимаются только прокуратура и ФБР. Уголовное дело по расследованию Рашагейта ведет специальный прокурор Роберт Мюллер и его следственная группа. А сенаторы ведут политическое расследование.

Нужно сказать, что в условиях нынешнего очень острого политического противостояния в США, сенатский комитет по разведке, похоже, является единственным официальным институтом, где представители обеих партий работают вместе, в тесном сотрудничестве, думая об интересах страны, а не о предвыборных интересах своих партий или президента, представляющего одну из них. Все члены комитета, его председатель республиканец Ричард Бурр и его заместитель демократ Марк Уорнер заслуживают за это всяческого уважения.

Поэтому сегодняшний обзор будет почти полностью посвящен отчету сенатского комитета по разведке.

Итак, приведем обширные фрагменты из опубликованного комитетом открытого предварительного отчета. С его полным текстом можно ознакомиться на сайте комитета.

«Комитет Сената по разведке проводит двухпартийное расследование по широкому кругу российских мероприятий, связанных с президентскими выборами в 2016 году в США. Хотя расследование продолжаются по нескольким направлениям, Комитет публикует первоначальные открытые данные, в порядке их поступления, поскольку расследование по отдельным направлениям завершаются.

Опубликованная в январе 2017 г. оценка разведсообщества показала, что российская деятельность в преддверии президентских выборов 2016 года представляет собой значительную эскалацию в давней истории попыток России вмешаться во внутреннюю политику США. Эта эскалация стала возможной благодаря кибер-шпионажу и кибер-направляемого скрытого влияния, проводимого в рамках более широкой кампании «активных мероприятий», которая включала открытую передачу сообщений через пропагандистские платформы, контролируемые Россией. Отчет разведсообщества выявил ключевые элементы всеобъемлющей и многогранной российской кампании против Соединенных Штатов.

Президент Обама в начале декабря 2016 года поручил разведсообществу составить отчет, который позволил бы выявить и суммировать существующую информацию о вмешательстве России в выборы в США. К началу января 2017 года ЦРУ, АНБ и ФБР подготовили совместный отчет под названием «Оценка российской деятельности и намерений в свете недавних выборов в США», который состоял из закрытой и открытой версий. Только эти три агентства участвовали в процессе работы над отчетом из-за крайней чувствительности источников и используемых методов.

Комитет считает, что разведывательное сообщество выполнило задание, поставленное президентом Обамой и что его отчет является важным результатом деятельности разведки. В то время как Комитет полагался на данные разведагентств о том, что конфиденциальная информация и методы доступа к ней были хорошо выверенными, в рамках нашего расследования Комитет рассмотрел применявшиеся разведагентствами аналитические процедуры, опросил высокопоставленных сотрудников разведки, хорошо разбирающихся в этом вопросе, и основывает свои выводы на всей разведывательной информации включенной в отчет разведсообщества.

На основе всех интервью с теми, кто разрабатывал и готовил отчет разведсообщества, Комитет подтверждает, что аналитики разведки не подвергались политически мотивированному давлению, чтобы прийти к каким-либо определенным выводам. Все аналитики заявили, что они могли свободно обсуждать содержание готовившегося отчета, возражать против этого содержания и оценивать уровни его достоверности, что является нормальным и правильным для аналитического процесса.

По мере того, как расследование продвигалось с января 2017 года, Комитет получил дополнительные данные о попытках России посеять раздор, подорвать демократические институты и вмешаться в выборы в США и в странах-союзниках.

Отчет разведсообщества констатирует: «Российские попытки повлиять на президентские выборы в США в 2016 году представляют собой последнее выражение давнего стремления Москвы подорвать либеральный демократический порядок в мире, сложившийся при лидерстве США, но эти действия продемонстрировали значительную эскалацию направленности, уровня активности и масштабов усилий по сравнению с предыдущими операциями».

Комитет установил, что эти выводы были подтверждены доказательствами, представленными в отчете разведсообщества. Со времени его публикации стали известны дальнейшие подробности, которые подтверждают оценку.

Отчет разведсообщества указывает на доказательства деятельности России, направленной на вмешательство в деятельность избирательных комиссий многих штатов США или местных избирательных комиссий. После публикации отчета разведсообщества Комитет получил еще больше информации о попытках России проникнуть в государственную избирательную инфраструктуру, о чем говорится в выводах и рекомендациях Комитета, выпущенных в марте 2018 года.

В то время как Отчет разведсообщества только вкратце обсуждал деятельность российского Агентства интернет-исследований (ольгинсокй фабрики троллей), расследование Комитета выявило гораздо более масштабные усилия России по манипулированию социальными сетями, чтобы посеять раздор в американском обществе и вмешаться в выборы в 2016 году.

Отчет разведсообщества констатирует: «Нашим выводом является то, что кампания влияния на президентские выборы в США в 2016 году проводилась по указанию президента России Владимира Путина. Задачи России заключались в подрыве общественного доверия к демократическому процессу в США, в очернении госсекретаря Клинтон и нанесении ущерба ее шансам быть избранной и ее потенциальному президентству. Мы также считаем, что Путин, и российское руководство очевидно отдавали предпочтение избранному президентом Трампу».

Комитет пришел к выводу о том, что разведсообщество предоставило всесторонние и убедительные данные о своих источниках для подтверждения этих оценок.

Комитет согласен с оценкой разведки и с информацией из открытых источников, что эта кампания по влиянию на выборы была одобрена президентом Путиным.

Кроме того, совокупность отчетов, основанных на различные разведывательных методах, открытые источники о политических предпочтениях российского руководства и российский медиа-контент, показали, что Москва пыталась очернить госсекретаря Клинтон.

Разведсообщество опирается среди прочего на публичные комментарии российского руководства, сообщения российских государственных СМИ, известные примеры того, как интересы России моли быть согласованы с политическими заявлениями кандидатов, и на множество разведывательных отчетов, чтобы подтвердить оценку того, что Путин и правительство России явно отдавали предпочтение Трампу.

Отчет разведсообщества констатирует: «Мы также считаем, что Путин и руководство России стремились повысить шансы избранного президентом Трампа победить на выборах, везде, где это возможно, дискредитируя госсекретаря Клинтон и публично противопоставляя ее Трампу в неблагоприятном для нее свете».

Комитет пришел к выводу о том, что разведсообщество предоставило разведывательную информацию и информацию из открытых источников, подтверждающие эту оценку, а информация, полученная после публикации отчета разведсообщества, является дополнительным подтверждением сделанных выводов.

Это единственный вывод разведсообщества, правильности которого разведагенства присвоили разные уровни уверенности. ЦРУ и ФБР оценивали его с «высокой степенью уверенности», а НАБ оценивало его с «умеренной уверенностью», поэтому Комитет уделил этому разделу дополнительное внимание. Комитет установил, что данные разногласия в аналитических оценках были разумными, прозрачными и открыто обсуждались разведагентствами и их аналитиками. При этом аналитики, их руководители и руководители разведагентств с обеих сторон четко определяли свои позиции.

Отчет разведсообщества констатирует: «Российские разведывательные службы провели кибер-операции против целей, связанных с президентскими выборами в США в 2016 году, включая цели, связанные с обеими главными политическими партиями США. Наш вывод состоит в том, что российские разведывательные службы собирали данные с целью использовать их против предвыборных штабов главных кандидатов, аналитических центров и лоббирующих групп, которые, по их мнению, могут формировать будущую политику США. В июле 2015 года российская разведка получила доступ к компьютерной сети Национального комитета Демократической партии и продолжала иметь этот доступ до июня 2016 года».

Комитет считает, что эти выводы подкреплены разведданными и далее подтверждены его собственным расследованием. Отдельно от разведсообщества Комитет провел интервью с ключевыми лицами, которые предоставили дополнительную информацию об этих инцидентах.

Отчет разведсообщества констатирует: «Государственная пропагандистская машина России, состоящая из внутренних медиа, медиа, ориентированных на глобальную аудиторию, таких как РТ и Спутник, и сеть квазиправительственных троллей, способствовала осуществлению кампании влияния, выступая в качестве платформы для Кремля для передачи сообщений, рассчитанных и на российскую, и на международную аудиторию».

Отчет разведсообщества представляет сводку операций российских государственных СМИ в 2012 году и отмечает, что RT (ранее Russia Today) и Спутник координируют российские государственные информационные платформы. Отчет разведсообщества не представляет обновленную оценку этого потенциала по состоянию на 2016 год, что, по мнению Комитета, является недостатком в этом отчете, поскольку эта информация имеется в открытом доступе.

Комитет отмечает, что разведсообщество не комментирует потенциальную эффективность этой пропагандистской кампании, поскольку разведывательное сообщество США традиционно не дает никаких оценок внутриполитическим процессам в США.

Разведсообщество не пыталось ответить в отчете на потенциальные данные расследования контрразведки, например, о том, пытались ли российские разведывательные службы привлекать к своей работе источники из предвыборных штабов. ФБР уже обладало сводкой сообщений, составленной бывшим офицером внешней разведки в качестве «оппозиционного» исследования к выборам в США, так называемым «досье», когда был составлен проект Отчета разведсообщества. Однако эти данные остались за пределами выводов Отчета. Все лица, опрошенные Комитетом, подтвердили, что досье никоим образом не влияло на анализ разведсообщества, включая его основные выводы, поскольку это была непроверенная информация и она не имела статуса стандартного отчета разведки.

Комитет рассмотрит содержание этих данных и их обработку правительством Соединенных Штатов в отдельной части своего доклада.

Наконец, Комитет отмечает, что, как и в случае со всеми другими вопросами разведки, информация по-прежнему собирается и анализируется. Комитет полагает, что выводы разведсообщества являются обоснованными и отмечает, что сбор и анализ новых данных после публикации Отчета разведсообщества продолжают подкреплять содержащиеся в нем выводы.

Комитет будет проявлять бдительность в осуществлении надзора за всеми текущими проблемами, создаваемые иностранными государствами, пытающимися тайно влиять на дела США».

– Пока сенаторы из комитета по разведке работали над промежуточным отчетом по расследованию Рашагейта, их 7 (семь!!!) коллег, все республиканцы, решили отметить День Независимости своей страны в столице России, встречаясь с Лавровым, Кисляком, думцами и совфедовцами. Вот их имена: Ричард Шелби (Алабама), Джон Кеннеди (Луисиана), Джон Хоеван (Северная Дакота), Джерри Моран (Канзас), Стив Даэниес (Монтана), Джон Тун (Южная Дакота), Рон Джонсон (Висконсин). К ним присоединилась республиканский депутат Палаты Представителей Кей Грангер (Техас). Любопытно, что сенатор Даниэлс 4 июля запостил на своих страницах в социальных сетях свою фотографию с женой на фоне Капитолия и с поздравлением с Днем Независимости. Возможно, его избиратели в Монтане должны были подумать, что сенатор отмечает праздник в столице, буквально на рабочем месте. Он и отмечал его в столице, но в чужой.

Об этом визите я уже писал. Тональность этого визита очень хорошо описывается заявлением сенатора Кеннеди: «Чертовски откровенный, очень, очень, очень откровенный разговор, никаких запретных тем. Я попросил наших друзей в России не вмешиваться в наши выборы в этом году. Я попросил их уйти из Украины и позволить Украине самостоятельно определять свой путь. Я также просил о том же в отношении Крыма. Я попросил их помочь в установлении мира в Сирии. И я попросил их не позволять Ирану закрепиться в Сирии». Сенатор Шелби сказал, улетая из Москвы, что он верит, что их визит положил начало «новому дню» в отношениях США и России.

– Газета Вашингтон Пост опубликовала в пятницу статью Грега Джаффи, Джоша Дауси и Кэрол Леонинг в связи с предстоящей поездкой Трампа в Европу, на саммит НАТО (11-12 июля), с визитом в Великобританию (13 июля) и с последующей встречей с Путиным 16 июля. Также интересный аналитический материал, посвященный предстоящей встречи Трампа с Путиным, опубликовал Bloomberg (автор Генри Майерс). С комментариями на ту же тему выступают бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клаппер, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

Все комментаторы говорят в целом о следующем:

1) Официальная встреча с президентом России выглядит как поощрение для него, поскольку встречи такие не проводились с 2012 года из-за российской политики. Россия не изменила в своей политике ничего, стало быть, для чего тогда встречаться?

2) Решение о том, что встреча начнется с разговора Трампа с Путиным один на один, только в присутствии двух переводчиков, видится американским комментаторам, имена которых приведены выше, опасным ввиду того, что они уверены в слабой подготовленности Трампа к встрече, либо вообще в отсутствии какой-либо его подготовленности, в то время как Путин точно приедет очень хорошо подготовленным, с четким пониманием того, чего он хочет добиться.

3) По словам источников Вашингтон Пост в Белом Доме желание Трампа дружить с Россией и Путиным расходится с мнением всех основных сотрудников Совета Национальной Безопасности и Госдепартамента. Уволенный в марте бывший советник по национальной безопасности Макмастер говорит: «Я не понимаю, почему он думает, что можно дружить с Путиным и почему он считает, что это возможно».

В то же время, учитывая резкие выпады Трампа против ближайших союзников, публичные и непубличные (например, источники Вашингтон Пост говорят, что он очень ругал Ангелу Меркель и Терезу Мэй во время переговоров с Макроном в апреле, главам нескольких стран НАТО направил гневные письма с ультимативным требованием увеличить военные бюджеты), предложение Макрону, чтобы Франция вышла из ЕС, начавшаяся торговая война с ближайшими союзниками, все комментаторы очень опасаются, что Трамп может повести себя на саммите НАТО также как и на недавнем саммите G7.

Тем более, что вчера, выступая на очередном митинге своих сторонников в Монтане, президент не преминул сказать в очередной раз, что членам НАТО пора платить за то, что США их защищают, иначе «НАТО будет как ЕС, а ЕС стал хуже, чем Китай». При этом Трамп возмутился, что кто-то сомневается в его готовности к встрече с Путиным. Очень возмущенным тоном он сказал: «Будет ли президент Трамп подготовлен, знаете ли, президент Путин – это КГБ и тому подобное». «Знаете, что? У Путина все в порядке. Он в порядке. Мы все в порядке. Мы люди. Буду ли я готов? Я полностью подготовлен. Я всю жизнь готовился к этому делу».

– К торговым войнам, начатым президентом с союзниками с пятницы добавилась торговая война с Китаем. США ввели недавно тарифы на китайские товары, импортируемые в Америку на $34 миллиарда. С пятницы американские товары, поставляемые в Китай, также будут облагаться тарифами ровно на ту же сумму. Пострадают от этого прежде всего американские фермеры, поскольку США экспортируют в Китай очень много сельхозпродукции. Трамп выразил готовность ввести тарифы на все китайские товары, поставляемые в США. Нужно, следовательно, готовиться к возможному повышению цен почти на все. Поскольку львиная доля потребительских товаров, продаваемых в США, поставляется из Китая.

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, добра, любви, хороших выходных и хорошей следующей недели.

Игорь Азейберг, Facebook