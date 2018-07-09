Муждабаев: «Полезные идиоты» и «украинские пацифисты» – пехота российской пропаганды

Многих украинцев возмутило видео с людьми, сидевшими на Майдане со связанными узлом украинским и русским флагами. Многие начали говорить, что это какие-то бессовестные мерзавцы, какие-то идиоты, рассуждать, мол, что у них в головах…

Понимаете ли, в чем дело, друзья. Классические «полезные идиоты» в Украине, разумеется, существуют. Так же, как и мерзавцы. Но они существуют в такси, на кухнях, в курилках. То есть – никогда не на публике. Об этом – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

Когда флаги страны-агрессора и жертвы агрессии публично связывают на Майдане, явно не для своих утех (кому это лично нужно?); когда украинские альпинисты якобы случайно позируют с флагами воюющих стран, встретив «настоящих русских друзей в горах, а горы вне политики» (тоже недавний скандал в Сети); когда «украинские пацифисты снимают для ютьюб акцию братания с россиянами за мир» – не становитесь, пожалуйста, сами «полезными идиотами». В публичных акциях подобного рода, которые подаются нам как волонтерские, как случайные, ничего случайного нет.

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РФ тратит огромные бюджеты на гибридную пропаганду. Достаточно вспомнить про миллионы долларов на якобы «обычных комментаторов» в соцсетях за Трампа и против Клинтон. Об этом – свежий ролик в моем видеоблоге.

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Айдер Муждабаев, YouTube