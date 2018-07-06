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Новости

«Газпром» раскрыл свои активы в Великобритании

«Интерфакс»
06 июля 2018

По требованию суда по иску «Нафтогаз Украины» российский газовый монополист предоставил информацию все своих британских активах.

Российский «Газпром» по требованию суда по иску «Нафтогаза Украины» раскрыл информацию о своих активах в Великобритании. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, передает российский «Интерфакс».

Замглавы российской компании заявил, что «Газпром» выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.

«Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению решения Стокгольмского арбитража», – сказал Медведев.

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Среди британских активов компании принадлежащий «Газпрому» пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя.

«Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу «Нафтогаза Украины». Еще 22 июня «Газпром» узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами «Газпрома» на территории Англии и Уэльса», – сообщили в «Газпроме».

30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора «Северный поток» в швейцарском суде для взыскания долга.

Сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

«Интерфакс»

Tags: Газпром, долг, НАК Нафтогаз, Россия, суд, Украина

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