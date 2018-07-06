«Газпром» раскрыл свои активы в Великобритании

По требованию суда по иску «Нафтогаз Украины» российский газовый монополист предоставил информацию все своих британских активах.

Российский «Газпром» по требованию суда по иску «Нафтогаза Украины» раскрыл информацию о своих активах в Великобритании. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, передает российский «Интерфакс».

Замглавы российской компании заявил, что «Газпром» выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.

«Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению решения Стокгольмского арбитража», – сказал Медведев.

Среди британских активов компании принадлежащий «Газпрому» пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя.

«Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу «Нафтогаза Украины». Еще 22 июня «Газпром» узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами «Газпрома» на территории Англии и Уэльса», – сообщили в «Газпроме».

30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора «Северный поток» в швейцарском суде для взыскания долга.

Сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

«Интерфакс»