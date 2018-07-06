В Италии начинается суд над украинским нацгвардейцем Маркивой

Украинского военного обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Рокелли и российского переводчика Миронова, погибших в районе Славянска летом 2014 года, во время минометного обстрела.

6 июля в Италии начинается судебный процесс по делу 29-летнего бойца Нацгвардии УкраиныВиталия Маркива, подозреваемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова во время военных действий возле Славянская в мае 2014 года. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Суд будет проходить в Павии на севере страны.

Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

Отмечается, что первое заседание суда по рассмотрению дела по существу будет проходить в открытом режиме с допуском всех заинтересованных лиц.

По прогнозам защитника Маркива, в июле состоится только несколько заседаний, затем процесс продолжится уже осенью.

Как известно, вечером 24 мая 2014 года в Андреевка возле Славянска в результате минометного обстрела французский фотожурналист Вильям Роглон получил ранение, а итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его российский напарник Андрей Миронов погибли.

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к этим смертям.

Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

В августе 2017 года прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

ГПУ призывала итальянские власти предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленного освободить его.

В ноябре 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков привел министру иностранных дел Италии доказательства непричастности нацгвардейца к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

В феврале 2018 года у ГПУ заявила, что Украина неоднократно обращались к Италии с предложением оказать содействие в расследовании дела военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива и создать совместную следственную группу, однако ответа не получила.

Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 12 месяцев находится под стражей в тюрьме в Милане.

Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова.

«Радио Свобода»