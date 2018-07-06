Британская полиция рассказала версию как произошло новое отравление «Новичком»

Полиция Британии не утверждает, что данный образец «Новичка» из тоже партии нервно-паралитического агента, которым отравили Скрипалей. Российский МИД назвал новое отравление «Новичком» двух британцев – «грязной политической игрой» против России.

Британская пара отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом. Об этом пишет «Reuters», ссылаясь на полицию Британии.

«После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом», – заявили в полиции.

Ранее в полиции подчеркивали, что нет подтверждений того, что новое отравление вызвано нервным агентом из той же партии «Новичка», которая была использована при покушении на Юлию и Сергея Скрипалей.

При этом в течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.

44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери после того, как они были обнаружены без сознания, находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где раньше лечились Скрипали.

В полиции отмечали, что новое отравление произошло не из-за спланированного покушения. Британская власть не обвиняла Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, оставшегося от первоначального нападения. В то же время глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить отравления «Новичком» двух британцев в графстве Уилтшир.

Как ранее сообщало российское агентство РИА «Новости», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления двух человек в британском Эймсбери – это «грязная политическая игра».

По ее словам, российская сторона призывает Лондон «не идти на поводу грязной политической игры» и начать взаимодействие с правоохранительными органами России по инциденту с отравлением в Эймсбери и в деле отравления Скрипалей.

«Reuters»