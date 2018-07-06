Для Трампа подготовили специальную памятку к встрече с Путиным

В Вашингтоне подготовили памятку Трампу перед визитом в Европу, где подчеркнуто, что Россия – агрессор, а Украина – жертва.

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации США, подготовил специальную памятку президенту Дональду Трампу о позиции Америки относительно НАТО, Украины и России.

Памятку, адресованную Трампу перед его рабочей поездкой в Европу, где он примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Путиным, аналитический центр обнародовал на официальной странице в Twitter.

В твите, в котором организация тегнула Трампа, говорится следующее: «Вот что нужно помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу:

• Россия это агрессор, а Украина – жертва.

• Крым принадлежит Украине.

• Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США.

• Европейцы должны тратить больше на оборону.

• Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe: -Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted — Heritage Foundation (@Heritage) July 5, 2018

В то же время посол США в Москве Джон Хантсман написал в Twitter, что Трамп будет обсуждать с Путиным «вредную деятельность» России.

«Президент верит, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу и США, и России, но мяч на самом деле находится на российском поле и президент не будет снимать с России ответственность за ее вредную деятельность», – заявил посол.

Trump, Putin meeting is to "to determine whether Russia is willing to make progress," Says elections meddling and other "malign" activities by Russia will be discussed, says Russia Ambassador John Huntsman — Shannon Pettypiece (@spettypi) July 5, 2018

Напомним, что появилась информация о том, что Трамп и Путин готовят «большую сделку» по итогам запланированного июльского саммита лидеров двух стран.

Лидеры двух стран могут встретиться без помощников, как это сделали Трамп и Ким в Сингапуре, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил планы встречи один на один, заявив, что Трамп пойдет на встречу со своими «широко открытыми глазами» относительно намерений Путина.

За последние две недели сирийская армия при поддержке масштабных бомбардировок авиации РФ заняла большой кусок повстанческой территории на юго-западе Сирии, ряд городов сдался.

«Украинско-Российское обозрение»