Россия хочет лишить США права проводить спортивные соревнования

К этому призывает российское внешнеполитическое ведомство из-за отказа США в визах российским гражданам, в том числе и спортсменам собирающимся на различные соревнования.

МИД России обратилось к международным спортивным организациям с призывом не предоставлять Соединенным Штатам права на проведение соревнований. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает «РБК».

По ее словам, такое предложение связано с задержками по выдаче американских виз россиянам, в частности, спортсменам.

В министерстве заявили, что РФ расценивает визовые ограничения для российских спортсменов как попытку избавиться от сильных соперников и изолировать Россию.

Захарова рассказала, что с проблемами при въезде в США сталкиваются российские спортсмены, приглашенные на международные соревнования. В частности, в визовых собеседованиях было отказано сборной РФ по вольной борьбе и командам по конному и парусному спорту.

«Визовые ограничения для наших спортсменов, которые имеют официальные приглашения на подобные мероприятия, — очевидная дискриминация спортсменов, страны и, конечно, по международному спорту.

Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику», — озвучила заявление МИД Захарова.

В то же время Генконсул США Лоуренс Тоби пояснил «визовый кризис» массовой высылкой американских дипломатов из РФ в 2017 году. Из-за этого диппредставительствам не хватает персонала для обработки запросов на въезд.

Генконсул подчеркнул что Вашингтон не рассматривает визовые ограничения как метод давления на россиян.

Напомним, что появилась информация о том, что Трамп и Путин готовят «большую сделку» по итогам запланированного июльского саммита лидеров двух стран.

«РБК»