В воскресенье Порошенко поедет в польский поселок Сагрынь, а Дуда посетит Волынь

В связи с годовщиной Волынской трагедии президенты Украины и Польши посетят места связанные с этим, одним самых трагических событий Второй мировой войны в украинско-польских отношениях.

Президент Петр Порошенко совершит поездку в польский поселок Сагрынь в воскресенье, 8 июля, а польский президент Анджей Дуда этот же день посетит Волынь. Об этом «Укрінформу» сообщил источник в дипломатических кругах.

«В воскресенье президент Дуда приедет на Волынь, а президент Петр Порошенко поедет в Польшу, в поселок Сагрынь», – рассказал собеседник агентства.

Собеседник напомнил, что приближается годовщина трагических страниц украинско-польской истории, в связи с чем и состоятся поездки президентов.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона предлагала почтить память павших украинцев и поляков вместе, однако польская сторона отказалась.

В свою очередь, собеседник агентства отметил, что Украина продолжает стоять на позициях согласия.

В селе Сагрынь в 1944 году польская Армия Крайова вместе с «батальонами хлопскими» убила несколько сотен украинцев.

11 июля в Польше проходят мероприятия связанные с Национальным днем памяти жертв геноцида польского народа. Впервые на государственном уровне годовщину Волынской трагедии в Польше отметили в прошлом году.

«Укрінформ»