Архиепископ Киевского патриархата просит Путина освободить Балуха и Сенцова

Иерарх Украинской православной церкви Киевского патриархата написал письмо нацлидеру России Путину с просьбой освободить Балуха и Сенцова.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал президента РФ Владимира Путина проявить акт милосердия и освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.Об этом говорится в обращении Климента, опубликованном в Facebook.

Архиепископ подчеркнул, что обратиться к Путину его заставил страх за жизнь осужденных в РФ Сенцова, Балуха и других украинцев.

Климент напомнил, что Балух и Сенцов объявили голодовку в знак протеста против беззакония и несправедливости – «они готовы идти на смерть ради торжества Справедливости и Правды Божией».

Он добавил, что его «повергает в ужас от осознания происходящего».

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Климент обратился к… Опубліковано Володимир Балух Четвер, 5 липня 2018 р.

Архиепископ призвал Путина совершить акт милосердия и освободить граждан Украины, которые осуждены в РФ по национальному признаку из-за своих убеждений.

«Никто не вправе лишать человека жизни. Только Бог», – сказал он.

«Я осознаю все последствия за данное прошение. И готов разделить ответственность с теми, за кого прошу», – также подчеркнул Климент.

5 июля подконтрольный России «суд» Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей.

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший.

16 января 2018 г. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен) в «деле о патронах».

Еще одно дело против украинца возбудили по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух его якобы избил.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

«Украинско-Российское обозрение»