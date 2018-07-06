Российский офицер в суде рассказал о «мероприятиях в соседней стране, где россиян как бы не было»

Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в одной из подмосковных частей, в заключительной речи на суде поведал о своем участие в боевых действиях на территории «смежной страны», где «российских войск как бы не было».

Офицер подмосковной воинской части Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, в последнем слове рассказал об участии «в мероприятии на территории смежной страны», где «как не было» российских военных. Об этом сообщает фонд «Право матери», который представляет на процессе интересы сестер погибшего, передает «Медуза».

На заседании Леонтьев в последнем слове попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

«При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», – цитирует фонд заявление Леонтьева.

«Право матери» отмечает, что это, вероятно, первое публичное и официальное заявление российского офицера.

Житель Брянской области Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года во время срочной службы в Наро-Фоминске (13-й танковый полк Кантемировской танковой, войсковая часть 32010). По мнению обвинения, командир Горбунова Олег Леонтьев велел ему перегнать танк, хотя он не прошел соответствующего обучения.

До начала процесса родственники погибшего допускали, что он мог быть убит сослуживцами, которые потом инсценировали его гибель в танке.

Власти РФ отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории лишь одной смежной с Россией страны – Украины. Кремль заявляет, что россияне едут туда добровольно и среди них есть взявшие отпуск или уволившиеся военные.

«Медуза»